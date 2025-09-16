Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Trạm thu phí quá hạn hơn 5 năm vẫn 'án ngữ', gây nhiều hệ lụy

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/09/2025 14:30 GMT+7

UBND P.An Thắng (TP.Đà Nẵng) cho rằng trạm thu phí (BOT) của Công ty CP đầu tư xây dựng 545 đã hết thời hạn thu phí từ năm 2020 nhưng vẫn tồn tại, gây ra nhiều hệ lụy cho người dân.

Ngày 16.9, lãnh đạo UBND P.An Thắng (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa gửi văn bản lên UBND TP.Đà Nẵng đề nghị có ý kiến để các bộ ngành đưa ra hướng xử lý trạm thu phí (BOT) của Công ty CP đầu tư xây dựng 545.

Theo nội dung công văn gửi UBND TP.Đà Nẵng, UBND P.An Thắng cho biết dự án đầu tư QL1 bổ sung đoạn Tứ Câu đi Vĩnh Điện (tỉnh Quảng Nam cũ) được Bộ GTVT (nay Bộ Xây dựng) phê duyệt năm 2011 với tổng đầu tư hơn 372 tỉ đồng.

Đà Nẵng: Trạm BOT quá hạn vẫn 'án ngữ' suốt hơn 5 năm, gây nhiều hệ lụy - Ảnh 1.

Trạm BOT của Công ty CP đầu tư xây dựng 545 đặt trên QL1, đoạn qua địa bàn P.An Thắng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các hồ sơ dự án thể hiện thời gian hoàn thành thu phí hoàn vốn kể từ lúc 0 giờ ngày 2.8.2020.

Như vậy, sau mốc 2.8.2020, việc vẫn tồn tại trạm thu phí BOT của Công ty CP đầu tư xây dựng 545 chắn ngang QL1 qua địa bàn phường đã "là không đảm bảo quy định" (tính ra đã quá hạn hơn 5 năm).

UBND P.An Thắng khẳng định việc tồn tại trạm nhiều năm qua đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 các xe qua trạm BOT của Công ty CP đầu tư xây dựng 545 nhưng không đi qua phần đường thuộc dự án Km 947 - Km 987.

UBND P.An Thắng cho rằng, hiện nay rất nhiều các phương tiện tham gia giao thông như xe con, xe tải nhỏ các loại... không đi qua trạm thu phí mà đi vòng qua điểm mở dải phân cách giữa tại Km 944+250 vào đường khu dân cư số 2, đô thị Điện Thắng (thuộc P.An Thắng) để né trạm thu phí đã gây hư hỏng mặt đường, mất an toàn giao thông trong khu vực dân cư, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Qua nhiều lần họp tiếp xúc cử tri, có ý kiến phản ánh liên quan đến việc các xe tránh trạm BOT để đi vào đường giao thông của địa phương vào giờ cao điểm và rất nguy hiểm đối với hàng trăm học sinh Trường tiểu học Lê Tự Nhất Thống khi tan trường.

"Vì vậy, để đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn cho bà con đi lại, UBND P.An Thắng kính báo cáo, đề nghị UBND TP.Đà Nẵng và các đơn vị có phương án giải quyết. Đồng thời có kiến nghị các bộ ngành, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết để địa phương có cơ sở trả lời thỏa đáng cho nhân dân", văn bản nêu rõ.

Lãnh đạo UBND P.An Thắng cũng cho hay, trước việc doanh nghiệp "kêu cứu" vì xe đi đường vòng né trạm thu phí làm hụt doanh thu, lãnh đạo từ tỉnh Quảng Nam (cũ) lẫn các bộ, ngành và UBND TX.Điện Bàn (cũ) đã tổ chức rất nhiều cuộc họp bàn, nhưng tới nay mọi việc vẫn chưa thể giải quyết.

