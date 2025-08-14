Với tài khoản giao thông, chủ xe sắp 'đi trước trả tiền sau' qua trạm thu phí?

Chia sẻ tại hội thảo về chuyển đổi tài khoản giao thông do Báo Xây dựng tổ chức sáng 14.8, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết tiền trong tài khoản thu phí hiện vẫn được ưu tiên để sử dụng thanh toán phí đường bộ.

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam ẢNH: TẠ HẢI

2 cách trả lại tiền từ tài khoản thu phí

Về mặt nguyên tắc, chủ phương tiện đã có ví nhưng vẫn nạp tiền được vào tài khoản thu phí. Đến ngày 1.10, khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện theo 2 cách.

Trường hợp chủ phương tiện có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển về ví điện tử.

Trường hợp chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản thu phí chỉ liên kết với thẻ tín dụng, thì việc chuyển tiền lại khó hơn. Do đó, cơ quan quản lý đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ triển khai theo hướng chủ phương tiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển lại số tiền trong tài khoản thu phí.

"Cả 2 cách này đều không mất phí. Phía cơ quan quản lý nhà nước cam kết sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết số dư trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện ngay sau thời điểm 1.10", ông Toàn nói.

"Đi trước trả sau" vẫn đang vướng

Nhiều tài xế cũng thắc mắc, khi tài khoản đã được liên kết và trong trường hợp chậm chuyển tiền vào tài khoản thanh toán sẽ được giải quyết ra sao? Nhà cung cấp có sẵn sàng cho chậm trả hay không? Có cách nào ứng trước cho chủ phương tiện dùng trước, trả sau hay không?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass, cho biết khi thực hiện Nghị định 119 đã tính đến các phương thức trả sau để đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho khách hàng.

Đối với phương thức trả sau hiện có thể sử dụng được luôn khi liên kết Visa. EPass đang xem xét phương án kết hợp công ty tài chính "đi trước trả sau" để có thể cung cấp dịch vụ này trong thời gian tới.

Đại diện VETC cũng cho biết đã chuẩn bị phương án trả sau. Hiện đơn vị này đã đàm phán và phân tích mô hình kỹ thuật kinh doanh với một số ngân hàng và liên kết với thẻ tín dụng. Đồng thời, đang tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng và sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ thêm về điều này, ông Tô Nam Toàn cho biết, mục tiêu của hoàn thiện thu phí điện tử không dừng là thu phí đa làn rủi ro, cho phép trả sau. Đến thời điểm hiện nay đã đủ điều kiện thực hiện về mặt kỹ thuật, tuy nhiên cho phép thanh toán trả sau vẫn đang gặp nhiều vướng mắc về chính sách, đòi hỏi cần có giải pháp.

"Xử lý thế nào đối với chủ phương tiện không thực hiện thanh toán bởi khi chuyển sang thu phí đa làn rủi ro sẽ không có kiểm soát xe ra vào trạm, xuất hiện tình trạng không dán thẻ chạy qua trạm thu phí", ông Toàn nêu vướng mắc.

Từ 1.10, chủ phương tiện phải chuyển sang tài khoản giao thông mới được qua trạm thu phí ẢNH: TẠ HẢI

Vì vậy, khi xây dựng luật Đường bộ và Nghị định 119, cơ quan quản lý đã dự kiến một số giải pháp để triển khai như liên kết định danh cá nhân VNeID, định danh biển số xe.

Trường hợp chủ xe không thực hiện thanh toán sẽ đề nghị Bộ Công an khóa định danh biển số, không cho phép giao dịch liên quan phương tiện, khóa định danh cá nhân, không cho phép thực hiện các thủ tục hành chính của chủ phương tiện.

Tuy nhiên, điều này lại ảnh hưởng đến quyền cá nhân quy định tại luật Căn cước. Do đó, chưa có giải pháp xử lý lo ngại này.

Ngoài ra, hiện cũng chưa có chế tài xử lý trả chậm của chủ phương tiện. Ông Toàn lấy ví dụ, khi trả sau, yêu cầu trả trong 1 tháng nhưng 3 tháng sau chủ phương tiện mới trả thì tính lãi thế nào.

Đối với các trạm BOT khi thu phí phải trả tiền ngay cho các ngân hàng, nếu chủ phương tiện trả chậm sẽ gây khó khăn cho các nhà đầu tư BOT.

Cũng theo ông Toàn, khi chuyển sang hình thức trả sau sẽ nảy sinh tình trạng nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu sẽ chiếm khoảng 1 - 2% tổng doanh thu hoặc có thể cao hơn.

Nhiều nước chấp nhận tỷ lệ nợ xấu nhất định. Nhưng quy định của pháp luật về phí nộp ngân sách hiện nay yêu cầu phải thu đúng thu đủ. Do đó, cần phải xây dựng cơ chế tài chính phù hợp.

Để tránh các rủi ro, ông Toàn cho biết, các trạm thu phí sẽ tiến tới thực hiện đa làn đầu vào nhưng phải đơn làn ở đầu ra để kiểm soát chặt chẽ.

Gọi tới đâu để hỗ trợ chuyển tài khoản giao thông? Đại diện Viettel cho biết, có các điểm trạm, siêu thị với hơn 1.400 điểm luôn trong tâm thế sẵn sàng hỗ trợ những khách hàng chưa rành về công nghệ. Khách hàng có thể tìm những điểm trạm gần nhất để thuận tiện trong việc chuyển đổi. Theo ông Nguyễn Lê Thắng, Tổng giám đốc Công ty TNHH thu phí tự động VETC, ngoài tổng đài, người dân có thể tới các điểm trạm offline, thông qua hơn 130 điểm thu phí VETC trên toàn quốc để hỗ trợ người dân. VETC cũng liên kết với hơn 800 showroom ô tô để cung cấp các điểm trạm liên quan, cũng như luôn hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội, trực tuyến.



