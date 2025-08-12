Chưa chuyển sang tài khoản giao thông sau 1.10, chủ xe có bị phạt?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết theo Nghị định 119, chủ phương tiện phải chuyển sang tài khoản giao thông trước 1.10, nếu không sẽ không được lưu thông qua trạm thu phí.

"Với các xe chưa liên kết tài khoản giao thông thì coi như chưa trả tiền và không được qua trạm thu phí", ông Toàn cho biết.

Hướng dẫn các bước chuyển sang tài khoản giao thông trên app VETC ẢNH: VETC

Tuy nhiên, hiện nay, chưa có quy định chế tài xử phạt với các trường hợp chủ xe chưa chuyển sang tài khoản giao thông. Cục Đường bộ Việt Nam đang đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt với các trường hợp này vào Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hiện cả nước có khoảng 6,3 triệu ô tô các loại, song theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến thời điểm này mới có khoảng 40% xe đã kết nối với tài khoản giao thông.

Thông tin thêm, theo đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC, trường hợp khách hàng chưa chuyển đổi tài khoản thì được hiểu là chưa có tài khoản giao thông, không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ thu phí ETC.

"Với xe đang dùng VETC, các chủ tài khoản vẫn cần kiểm tra lại tình trạng tài khoản của mình. Nếu chưa thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông thì cần làm ngay trước 1.10", đại diện VETC khuyến cáo.

Các bước chuyển đổi sang tài khoản giao thông

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của VETC thì có thể thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng VETC hoặc tại các điểm hỗ trợ chính thức. Các bước thực hiện bao gồm:

Cập nhật thông tin cá nhân (CCCD, ảnh khuôn mặt) và quét chip NFC liên kết tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.

Các bước chuyển đổi tài khoản giao thông trên app VETC chỉ mất khoảng 3 - 5 phút và không phát sinh chi phí. Người dùng cần lưu ý là đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng mà khách hàng lựa chọn liên kết.

Việc xác thực định danh sẽ được thực hiện một lần duy nhất, nhưng lại giúp bảo vệ tài sản và quyền lợi người dùng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ thu phí không dừng.

Hiện nay, VETC đã liên kết trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Ngoài ra, đơn vị này đang tiếp tục tổ chức làm việc, đàm phán với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán để mở rộng phạm vi phương tiện thanh toán liên kết nhằm mục tiêu cung cấp đa dạng phương tiện thanh toán cho khách hàng.

Phản ánh với Thanh Niên, các doanh nghiệp vận tải có nhiều đầu xe cho biết gặp khó khăn sử dụng tài khoản ngân hàng để kết nối tài khoản giao thông. Lý do sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty cho hàng chục đầu xe sẽ khó kiểm soát, sử dụng tài khoản ngân hàng của cá nhân tài xế cũng khó kiểm soát.

Theo đại diện VETC, hiện tài khoản của khách hàng doanh nghiệp vẫn có thể áp dụng các hình thức nạp tiền hiện hữu để thanh toán dịch vụ ETC và các dịch vụ giao thông khác. VETC đang xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về giải pháp thanh toán phù hợp dành cho khách hàng doanh nghiệp.