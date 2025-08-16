Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân 2 vụ 'bắt cóc online' tinh vi

Huy Đạt
Huy Đạt
16/08/2025 11:37 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp giải cứu 2 nạn nhân khỏi thủ đoạn 'bắt cóc online', kịp thời ngăn chặn âm mưu tống tiền tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Ngày 16.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết các đơn vị chức năng liên tiếp giải cứu thành công 2 nạn nhân bị tội phạm xuyên quốc gia “bắt cóc online”, kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng, đồng thời ngăn chặn thủ đoạn tống tiền tinh vi trên không gian mạng.

Cụ thể, chiều 15.8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của em T.N. (19 tuổi, P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) bị đe dọa “bắt cóc”.

Nhóm người dọa bắt cóc đã yêu cầu gia đình nộp 400 triệu đồng chuộc người. Nạn nhân bị khống chế tâm lý, liên tục gọi video cho nhóm người ở nước ngoài.

Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân 2 vụ 'bắt cóc online' tinh vi- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng kịp thời giải cứu nạn nhân "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X

Sau nhiều giờ truy tìm, đến 21 giờ cùng ngày (15.8), lực lượng công an phát hiện T.N. đang ở một nhà nghỉ tại P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) và đưa về nhà an toàn.

Trước đó, ngày 14.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.Hòa Cường giải cứu một nữ sinh 18 tuổi bị dụ dỗ đến nhà nghỉ để “chứng minh trong sạch”.

Nhóm người đã giả danh công an, đe dọa nạn nhân liên quan đến ma túyrửa tiền, đồng thời yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng. Gia đình cảnh giác, trình báo kịp thời đến cơ quan công an nên nạn nhân đã được giải cứu an toàn.

Đà Nẵng: Liên tiếp giải cứu nạn nhân 2 vụ 'bắt cóc online' tinh vi- Ảnh 2.

Gia đình nữ sinh gửi thư cảm ơn Công an P.Hòa Cường, Công an TP.Đà Nẵng đã giải cứu con gái khỏi vụ bắt cóc

ẢNH: Đ.X

Theo Công an TP.Đà Nẵng, điểm chung của các vụ việc là tội phạm đánh mạnh vào tâm lý lo sợ của nạn nhân và gia đình, khiến họ mất khả năng phân tích, dễ dàng nghe theo sự điều khiển từ xa. Đây là thủ đoạn “khủng bố tinh thần” ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cơ quan công quyền. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần bình tĩnh và liên hệ ngay với cơ quan công an để được hỗ trợ.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, sự cảnh giác, chủ động báo tin của người dân được xem là yếu tố quyết định giúp lực lượng chức năng bóc gỡ loại tội phạm nguy hiểm này, bảo vệ sự an toàn trong không gian mạng.

