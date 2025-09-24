Bắt 3 người xả chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch

Trưa 24.9, Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội vừa bắt giữ Nguyễn Khắc Đạo (43 tuổi), Chu Thị Vang (42 tuổi, vợ Đạo) và Nguyễn Duy Cường (30 tuổi, trú Hà Nội) để làm rõ hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường tại sông Tô Lịch.

Các nghi phạm Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Khắc Đạo và Chu Thị Vang (từ trái qua) ẢNH: N.B

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 5.9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch, đoạn đối diện số 584 đường Láng (P.Láng, Hà Nội), Ban quản lý dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, rồi chảy thẳng xuống sông.

Ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50 m³, gây mùi hôi thối nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn.

Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

Công an Hà Nội cho Cường thực nghiệm hiện trường ẢNH: N.B

Tiến nhận tin báo, PC03 Công an Hà Nội đã vào cuộc xác minh và xác định xe bồn trắng mang biển số 30L-573.96 đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga. Xe bồn này của Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội.

Công an Hà Nội cho hay, Công ty TNHH vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội do vợ chồng Đạo, Vang thành lập từ năm 2018, không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào.

Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Khoảng 3 giờ sáng 5.9, theo chỉ đạo của Đạo, sau khi hút gần 50 m³ chất thải lỏng từ bể phốt của một tòa nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, Cường là lái xe, đã 2 lần điều khiển xe bồn đến đường Láng, mở nắp hố ga, cắm vòi và xả trực tiếp toàn bộ chất thải xuống đây.

Hậu quả, đường ống trong hố ga bị vỡ, chất thải chưa qua xử lý tràn trực tiếp ra sông Tô Lịch, gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Làm việc với cảnh sát, 3 nghi phạm đã thừa nhận hành vi xả thải trái phép của mình.