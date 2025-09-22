Hà Nội đề xuất chi 4.665 tỉ đồng tái thiết 2 bờ sông Tô Lịch

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Hiện trạng sông Tô Lịch nhìn từ trên cao, đoạn gần nút giao Hoàng Quốc Việt - Bưởi ẢNH: TUẤN MINH

Nội dung tờ trình thể hiện, tổng diện tích dự kiến để phục vụ dự án là gần 738.000 m2, với sơ bộ tổng mức đầu tư là hơn 4.665 tỉ đồng.

Dự án nằm dọc sông Tô Lịch, đi qua 12 phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường, gồm: sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.

Ngoài ra còn có các hạng mục công trình kiến trúc, gồm: công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.

Thời gian thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch từ quý 3/2025 đến quý 4/2027.

UBND TP.Hà Nội đề xuất loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Theo đó, vị trí, diện tích quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư bỏ tiền làm dự án có diện tích khoảng 94 ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó diện tích đất thương phẩm là 47,6 ha (đất ở là 36,9 ha, đất thương mại dịch vụ là 10,7 ha).

UBND TP.Hà Nội cho biết, dự án thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đây là công trình khởi công chào mừng Ngày Giải phóng thủ đô 10.10, việc thực hiện cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến dọc sông Tô Lịch là cần thiết.

Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 26 diễn ra trong tháng 9, HĐND TP.Hà Nội sẽ xem xét nội dung này.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm hôi thối.

Sau khi kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP.Hà Nội đã yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2.9, theo đó tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô.

Cùng với đó, thành phố cho xây 3 đập đập dâng, trong đó một đập ở khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch. 2 đập dâng còn lại nằm ở cầu Dậu và cầu Cót.

Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống lấy nước từ sông Hồng cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Trong tháng 9, Hà Nội đã bổ cấp 2 nguồn nước từ hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để "hồi sinh" sông Tô Lịch.