Hà Nội thêm nguồn nước thứ 2 để 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp), xác nhận sáng 20.9, các bên liên quan đã đưa nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (P.Thanh Liệt) vào sông Tô Lịch.

Nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chảy vào sông Tô Lịch sáng 20.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Tiến xác nhận, sau khi thêm nguồn nước thì phía hạ lưu sông Tô Lịch có màu đen. "Chúng tôi đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vì sao màu nước có sự thay đổi. Có thể do trước đó phải ngăn dòng chảy để đấu nối trong thời gian vài giờ nên màu nước ít nhiều bị ảnh hưởng", ông Tiến nói.

Theo ghi nhận, bên cạnh nguồn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, sáng cùng ngày, các công nhân vẫn thi công, chỉnh trang bờ kè. Bên dưới lòng sông, nhiều tốp công nhân môi trường chèo thuyền để dọn dẹp rác thải.

Là người sống gần 10 năm gần dòng sông Tô Lịch, ông Chu Thế Kỷ (46 tuổi, ở P.Thanh Liệt) cho biết trước đó, cả gia đình thường xuyên hít mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông này.

Tuy nhiên, ông Kỷ đánh giá, thời gian gần đây, chất lượng môi trường, cảnh quan sông Tô Lịch đã có sự thay đổi.

"Bất cứ ai sống dọc sông Tô Lịch đều mong muốn con sông này không còn hôi thối, nước sông trong xanh. Vì khi sông sạch thì sức khỏe của chúng tôi được đảm bảo. Vậy là sau rất nhiều năm, bây giờ thành phố đã làm sống lại được dòng sông này", ông Kỷ chia sẻ thêm.

Hiện trạng đầu nguồn sông Tô Lịch ghi nhận vào sáng 20.9 ẢNH: TUẤN MINH

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm hôi thối.

Sau đó, lãnh đạo TP.Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2.9. Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô.

Cùng với đó, thành phố cho xây 3 đập đập dâng, trong đó một đập ở khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch. 2 đập dâng còn lại nằm ở cầu Dậu và cầu Cót.

Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống lấy nước từ sông Hồng cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 9.9 vừa qua, các bên liên quan đã hoàn thiện đường ống dẫn và đưa nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch.

Cùng với nguồn nước từ hồ Tây, nước đã qua xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm. Sông Tô Lịch sẽ duy trì mực nước 3,5 m.

Dự kiến, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025), TP.Hà Nội sẽ khởi công xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.