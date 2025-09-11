Hà Nội làm công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch

UBND TP.Hà Nội vừa thống nhất danh mục 8 công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025).

Hà Nội sẽ xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Trước đó, hồi tháng 3, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã cơ bản tán thành với phương án thiết kế với mục tiêu biến sông Tô Lịch thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan và sinh thái phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu làm rõ thêm giải pháp công nghệ xử lý đáy làm sạch lòng sông. Nghiên cứu thêm nội dung biến sông Tô Lịch thành nơi trữ nước khi ngập lụt cho lưu vực sông Tô Lịch trong Quy hoạch thoát nước thủ đô.

Cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Hà Nội còn giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để báo cáo UBND thành phố xem xét.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, thời gian vừa qua, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch.

Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 9.9 vừa qua, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5 km đã cơ bản hoàn thành để "hồi sinh" sông Tô Lịch.