Thời sự

Hà Nội làm công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
11/09/2025 07:23 GMT+7

Hà Nội sẽ khởi công xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng thủ đô.

UBND TP.Hà Nội vừa thống nhất danh mục 8 công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2025).

Hà Nội làm công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch- Ảnh 1.

Hà Nội sẽ xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Trước đó, hồi tháng 3, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn đã cơ bản tán thành với phương án thiết kế với mục tiêu biến sông Tô Lịch thành không gian xanh, điểm nhấn cảnh quan và sinh thái phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu làm rõ thêm giải pháp công nghệ xử lý đáy làm sạch lòng sông. Nghiên cứu thêm nội dung biến sông Tô Lịch thành nơi trữ nước khi ngập lụt cho lưu vực sông Tô Lịch trong Quy hoạch thoát nước thủ đô.

Cạnh đó, cần nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Hà Nội còn giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để báo cáo UBND thành phố xem xét.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, thời gian vừa qua, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch.

Ngoài các giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 9.9 vừa qua, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5 km đã cơ bản hoàn thành để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Khởi công nhà hát Ngọc Trai dịp 10.10

Kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng thủ đô, Hà Nội cũng sẽ khởi công nhiều dự án trọng điểm khác.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và công bố quy hoạch chi tiết ga C9, phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến đoạn từ ga C8 đến ga C10, tỷ lệ 1/500, đồng thời gắn với khởi công Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Dự án đầu tư xây dựng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Thận Hà Nội (cơ sở 2). Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (hạng mục đường đầu cầu và 1 nhánh kết nối) thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
