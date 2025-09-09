Hà Nội chính thức bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch

Trao đổi với Thanh Niên , ông Trần Văn Tiến, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp), xác nhận đơn vị đã hoàn thiện đường ống dẫn và chính thức bổ cập nước từ hồ Tây cho sông Tô Lịch từ sáng 9.9

Nước từ hồ Tây chảy qua hệ thống ống cống dẫn về sông Tô Lịch ở cuối đường Hoàng Quốc Việt sáng 9.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Tiến, hiện đập dâng ở cầu Quang (P.Thanh Liệt) cũng đã thi công xong và hệ thống cửa phai đã có thể hạ xuống để giữ nước cho sông Tô Lịch. Cạnh đó, toàn bộ các họng xả dọc sông Tô Lịch cũng đã được thu gom triệt để, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (P.Thanh Liệt).

"Tất nhiên, cũng có lúc có cửa xả bị tràn nước thải do rác trôi vào đường ống. Khi đó, bên vận hành sẽ tiến hành vớt rác, đảm bảo hệ thống thu gom được lưu thông", ông Tiến cho biết.

Ông Tiến cũng xác nhận, trước ngày 20.9, Ban Nông nghiệp sẽ bổ cập nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 200.000 m3/ngày đêm và khi đó sông Tô Lịch sẽ chính thức vận hành với mực nước duy trì 3,5 m.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Hồi cuối tháng 11.2024, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về 2 vấn đề ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2.9.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 31.8, khi nhận nguồn nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch có màu xanh ở phía thượng nguồn nhưng khi về dưới hạ nguồn, nước sông không còn giữ được màu xanh nữa.