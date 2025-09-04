Hà Nội: Sông Tô Lịch 'chết đứng' khi dừng nhận nước từ hồ Tây

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 4.9, nước từ hồ Tây đã dừng chảy về hệ thống cống đường Hoàng Quốc Việt (P.Nghĩa Đô) để bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch "chết đứng" khi không được nhận nước từ hồ Tây ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Lúc này, mực nước sông Tô Lịch trở nên cạn hơn so với thời điểm được bổ cập nước từ hồ Tây vào ngày 31.8. Đặc biệt, ở khu vực thượng nguồn, nước sông Tô Lịch dường như "đứng im", có màu đen và nổi váng.

Qua tìm hiểu, trước đó, cơ quan chuyên môn tiến hành xả nước từ hồ Tây qua hệ thống cống về đường Hoàng Quốc Việt là do mực nước tại hồ dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn.

Vì vậy, đơn vị cấp thoát nước đã tiến hành hạ mực nước ở hồ Tây về ngưỡng theo quy định để đảm bảo tiếp tục chứa nước trong mùa mưa lũ, không phải xả nước nhằm mục đích "tạo dòng chảy" cho sông Tô Lịch.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội cho biết, trước đó, việc thi công hệ thống đường ống bổ cập nước từ hồ Tây về sông Tô Lịch phải dừng lại vì hồ Tây xả nước để phòng, chống mưa bão.

Hiện, việc xả nước đã dừng lại nên các đơn vị tiếp tục thi công đường ống dẫn này. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, dự án này sẽ hoàn thành.

Nước sông Tô Lịch cạn và không còn giữ được màu xanh khi dừng nhận nước từ hồ Tây ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Hồi cuối tháng 11.2024, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về 2 vấn đề ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2.9.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Ngày 31.8, khi nhận nguồn nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch có màu xanh ở phía thượng nguồn nhưng khi về dưới hạ nguồn, nước sông không còn giữ được màu xanh nữa.