Thời sự

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm được 'hồi sinh'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
01/09/2025 10:38 GMT+7

Trước thời điểm Hà Nội đặt mục tiêu 'hồi sinh', sông Tô Lịch được bổ cập nước từ hồ Tây nên có màu xanh ở phía thượng nguồn...

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 31.8, làn nước có màu xanh rêu từ hồ Tây được xả vào sông Tô Lịch, chảy theo hệ thống ống dẫn về điểm đầu ở đường Hoàng Quốc Việt.

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 1.

Làn nước xanh từ hồ Tây được xả về sông Tô Lịch trong ngày 31.8

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

2 bên bờ sông, rác thải hầu hết được chính quyền xử lý, dọn dẹp. Dù đang trong thời gian nghỉ lễ nhưng tại bờ sông thuộc địa bàn P.Yên Hòa, nhiều tốp công nhân vẫn miệt mài thi công, chỉnh trang lại bờ sông. Cạnh đó, tại các khu vực xây đập dâng, công nhân vẫn tiếp tục làm việc.

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 2.
Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 3.

Nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công, cải tạo sông Tô Lịch trong dịp nghỉ lễ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thường xuyên cùng đồng nghiệp nghỉ ngơi bên bờ sông Tô Lịch hàng ngày, anh Đào Huy Hoàng (25 tuổi, ở xã Mỹ Đức, làm nghề giao hàng) cho biết, từ ngày 2 bên bờ được kè lại, cảnh quan dần thay đổi và mọi thứ sạch sẽ hơn.

"Dạo gần đây, Hà Nội thường xuyên có mưa lớn và tôi có thấy nước từ hồ Tây đổ vào nên không thấy sông Tô Lịch thối nữa. Nhưng chưa biết tới đây, khi Hà Nội nắng liên tục vài ngày thì mùi nước sông sẽ thế nào. Giờ đang xả nước hồ vào nên chỗ này có màu xanh. Mọi người đều mong sông Tô Lịch sạch hơn để tận hưởng không khí trong lành khi đứng ở 2 bên bờ", anh Hoàng nói.

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 4.

Khi về dưới hạ nguồn, nước sông Tô Lịch không còn giữ được màu xanh như ở điểm đầu tiếp nhận nước từ hồ Tây

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm dành nhiều thời gian nói về 2 vấn đề ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch. Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2.9.

Để "hồi sinh" sông Tô Lịch, Hà Nội tiến hành nạo vét bùn ở lòng sông, bổ cập nước từ hồ Tây vào sông để tạo dòng chảy vào mùa khô. Cùng với đó, thành phố cho xây đập dâng khu vực hạ nguồn Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, tạo ra nguồn nước bổ trợ thêm vào sông Tô Lịch.

Ngoài giải pháp trên, Hà Nội cũng sẽ xây dựng đường ống riêng để lấy nước từ sông Hồng bổ cập cả cho hồ Tây và sông Tô Lịch.

Theo đại diện Ban quản lý hồ Tây, nguồn nước sử dụng để bổ cập nước vào hồ Tây là nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây có lưu lượng khoảng 13.000 m3/ngày đêm (công suất thiết kế 15.000 - 22.800 m3/ngày).

Sông Tô Lịch dài khoảng 14 km, có hàng trăm cửa xả nước thải, mỗi ngày nhận khoảng 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Việc bị xả thải đã khiến Tô Lịch từ lâu đã trở thành "dòng sông chết", quanh năm bốc mùi hôi thối.

Dưới đây là một số hình ảnh về sông Tô Lịch được ghi nhận vào ngày 31.8:

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 5.

Hầu hết nước thải đã được thu gom vào hệ thống cống xây 2 bên bờ sông. Tuy nhiên, khi nước thải dâng cao sẽ có hiện tượng chảy tràn vào sông Tô Lịch.

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 6.

Nước ở hệ thống cống chảy tràn xuống sông Tô Lịch, tạo nên lớp bọt kèm mùi hôi

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 7.

Anh Đào Huy Hoàng (25 tuổi, ở xã Mỹ Đức) cùng đồng nghiệp nghỉ ngơi bên bờ sông Tô Lịch

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 8.

Một đoạn bờ sông thuộc địa bàn P.Định Công chưa kịp lắp lan can và dọn vệ sinh

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 9.
Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 10.

Nhiều cống vẫn xuất hiện nước thải xả vào sông Tô Lịch

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hiện trạng sông Tô Lịch trước thời điểm Hà Nội quyết 'hồi sinh' - Ảnh 11.

Một phần bờ sông Tô Lịch trở thành điểm tập kết rác thải, đẩy người đi bộ xuống lòng đường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


