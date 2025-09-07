Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nước suối đỏ bất thường ở Nghệ An: Do xả thải trái phép

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/09/2025 16:06 GMT+7

Chính quyền xã Châu Hồng, Nghệ An cho biết nguyên nhân khiến nước suối bất ngờ chuyển màu đỏ quạch là do doanh nghiệp khai thác thiếc đầu nguồn đã xả thải trái phép ra môi trường.

Ngày 7.9, thông tin từ UBND xã Châu Hồng, Nghệ An cho biết xã đã gửi báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An về kết quả xác minh ban đầu việc nước suối Bắc và suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang đỏ quạch bất thường.

Nước suối đỏ bất thường ở Nghệ An: Do xả thải trái phép - Ảnh 1.

Nước suối đỏ quạch ở suối Nậm Huống

ẢNH: CTV

Theo đó, ngày 6.9, UBND xã Châu Hồng nhận được phản ánh của người dân về việc dòng nước từ thượng nguồn suối Bắc chảy qua xóm Trung Thành có màu vàng, đục bất thường. UBND xã Châu Hồng đã phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh tại khu vực suối Bắc.

Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước có màu vàng đục phát sinh từ khu vực mỏ thiếc của Công ty TNHH Thiếc Hà An. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện doanh nghiệp này xả thải ra môi trường, tuy nhiên, tại bể lắng cuối cùng của hệ thống bể lắng nước thải (bờ bể đắp bằng đất) của doanh nghiệp này, diện tích khoảng 800 m2 có dấu hiệu nước mới rút, nước trong bể còn ít, bờ của bể có dấu vết bị đào, mới đắp đất lại.

Qua kiểm tra và làm việc với ông Đoàn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Thiếc Hà An, ông Thịnh công nhận ngày 5.9, công ty tiến hành dọn dẹp mương dẫn nước và bể nước, có xả một lượng bùn đất đã tích tụ từ lâu ra nguồn nước nên đã làm cho nguồn nước suối Bắc có màu vàng đục.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, lấy 3 mẫu nước gửi cho Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Nước suối đỏ bất thường ở Nghệ An: Do xả thải trái phép - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước suối để phân tích

ẢNH: CSCC

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, cho hay sau khi phát hiện nước trên suối có màu vàng đục, xã đã phát thông báo, khuyến cáo để người dân trên địa bàn không chăn thả gia súc và không sử dụng nước trên đoạn suối này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.9, người dân xã Châu Hồng phát hiện nước trên suối Nậm Huống (hạ lưu của suối Bắc) bất ngờ có màu đỏ quạch, liền báo cho chính quyền xã. Sau khi nhận tin báo, xã Châu Hồng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh, tìm nguyên nhân.

Trước đó, vào tháng 7.2024, Công ty TNHH Thiếc Hà An đã xả thải ra môi trường khiến suối Nậm Huống bị nhuộm đỏ khiến tôm cá bị chết. Các mẫu nước được cơ quan chức năng phân tích cho thấy nước suối bị nhiễm kim loại nặng với nhiều chỉ số vượt quy chuẩn cho phép từ 1,71 - 23,7 lần.

Tin liên quan

Truy tìm thủ phạm khiến nước suối bất ngờ đỏ quạch ở Nghệ An

Truy tìm thủ phạm khiến nước suối bất ngờ đỏ quạch ở Nghệ An

Trời không mưa nhưng dòng suối đầu nguồn ở xã Châu Hồng, Nghệ An bất ngờ xuất hiện nước bùn đỏ quạch chảy xuống hạ du.

Khám phá thêm chủ đề

suối đỏ quạch xã châu hồng Công ty TNHH Thiếc Hà An mỏ thiếc Nghệ An
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận