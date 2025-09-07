Nước suối đỏ bất thường ở Nghệ An: Do xả thải trái phép

Ngày 7.9, thông tin từ UBND xã Châu Hồng, Nghệ An cho biết xã đã gửi báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An về kết quả xác minh ban đầu việc nước suối Bắc và suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang đỏ quạch bất thường.

Nước suối đỏ quạch ở suối Nậm Huống ẢNH: CTV

Theo đó, ngày 6.9, UBND xã Châu Hồng nhận được phản ánh của người dân về việc dòng nước từ thượng nguồn suối Bắc chảy qua xóm Trung Thành có màu vàng, đục bất thường. UBND xã Châu Hồng đã phối hợp với Công an xã tiến hành kiểm tra, xác minh tại khu vực suối Bắc.

Kết quả kiểm tra cho thấy nguồn nước có màu vàng đục phát sinh từ khu vực mỏ thiếc của Công ty TNHH Thiếc Hà An. Thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra không phát hiện doanh nghiệp này xả thải ra môi trường, tuy nhiên, tại bể lắng cuối cùng của hệ thống bể lắng nước thải (bờ bể đắp bằng đất) của doanh nghiệp này, diện tích khoảng 800 m2 có dấu hiệu nước mới rút, nước trong bể còn ít, bờ của bể có dấu vết bị đào, mới đắp đất lại.

Qua kiểm tra và làm việc với ông Đoàn Văn Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Thiếc Hà An, ông Thịnh công nhận ngày 5.9, công ty tiến hành dọn dẹp mương dẫn nước và bể nước, có xả một lượng bùn đất đã tích tụ từ lâu ra nguồn nước nên đã làm cho nguồn nước suối Bắc có màu vàng đục.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, lấy 3 mẫu nước gửi cho Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An để phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước suối để phân tích ẢNH: CSCC

Ông Cao Thế Bảo, Chủ tịch UBND xã Châu Hồng, cho hay sau khi phát hiện nước trên suối có màu vàng đục, xã đã phát thông báo, khuyến cáo để người dân trên địa bàn không chăn thả gia súc và không sử dụng nước trên đoạn suối này.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 6.9, người dân xã Châu Hồng phát hiện nước trên suối Nậm Huống (hạ lưu của suối Bắc) bất ngờ có màu đỏ quạch, liền báo cho chính quyền xã. Sau khi nhận tin báo, xã Châu Hồng đã lập đoàn kiểm tra để xác minh, tìm nguyên nhân.

Trước đó, vào tháng 7.2024, Công ty TNHH Thiếc Hà An đã xả thải ra môi trường khiến suối Nậm Huống bị nhuộm đỏ khiến tôm cá bị chết. Các mẫu nước được cơ quan chức năng phân tích cho thấy nước suối bị nhiễm kim loại nặng với nhiều chỉ số vượt quy chuẩn cho phép từ 1,71 - 23,7 lần.