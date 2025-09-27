Quảng Trị: Mưa lớn trước lúc bão số 10 đổ bộ gây nhiều thiệt hại

Theo báo cáo lúc rạng sáng 27.9 của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong những giờ qua, Quảng Trị ghi nhận mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 70 mm, có điểm lượng mưa vượt 100 mm như Cửa Tùng (115,4 mm), Đồng Hới (109,6 mm).

Dự báo trong 6 giờ tới, mưa tiếp tục gia tăng, nhiều khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và chia cắt cục bộ.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại ngầm tràn qua xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 152 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, ảnh hưởng đến gần 6.800 nhân khẩu. Trong đó, 34 điểm được xác định đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến hơn 650 hộ dân. Ngoài ra, 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển cũng đang hiện hữu, trong đó có 5 vị trí đặc biệt nguy hiểm cần theo dõi sát.

Mưa lớn làm nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngập, gây chia cắt. QL49C có đoạn ngập sâu đến 60 cm; một số đoạn trên QL1, tuyến tránh Đông Hà, tỉnh lộ 582, 584 cũng bị nước dâng.

Tại các xã miền núi như A Dơi, Lìa, nước lũ dâng cao, chảy xiết cuốn trôi một số đoạn đường tạm, người dân đi lại khó khăn, nguy cơ bị cô lập nếu mưa tiếp diễn. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng chốt chặn, ngăn người và phương tiện qua lại ở những điểm nguy hiểm.

Nước lũ cuốn trôi một đoạn cống trên tuyến đường vào xã Lìa đang trong quá trình thi công ẢNH: THANH LỘC

Toàn tỉnh có khoảng 1.349 ha lúa hè thu chưa kịp thu hoạch, hàng nghìn ha hoa màu và hơn 6.600 ha thủy sản chưa thu hoạch cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã kích hoạt các phương án ứng phó khẩn cấp.

Đại tá Nguyễn Tài Tình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết toàn bộ lực lượng vũ trang đang duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng cơ động, hiệp đồng chặt chẽ với công an, biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ. Các đơn vị đã chuẩn bị phương tiện cứu hộ, hậu cần, bảo đảm thông tin thông suốt, quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” để xử lý kịp thời mọi tình huống.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng phòng, chống bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27.9, bão Bualoi ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Với tốc độ di chuyển nhanh gần gấp đôi trung bình, phạm vi ảnh hưởng rộng và cường độ mạnh, bão được nhận định có thể gây tác động tổng hợp: gió lớn, mưa to, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

