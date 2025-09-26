Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều qua 25.9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 9 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ chiều tối 25 - 27.9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông còn gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao trên 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Dự báo trong hôm nay (26.9) bão Bualoi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 10 năm 2025 ẢNH: NCHMF

Dự báo từ chiều 25 - 27.9, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 27.9, mưa lớn giảm dần ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau cơn bão số 9, bão Bualoi đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines, trong đêm nay (26.9) sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm. Đây là cơn bão số 10 trong năm 2025.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, dự báo từ chiều tối nay (26.9), vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5 - 7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động ở bắc và giữa Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự kiến 14 giờ chiều nay 26.9, Bộ Nông nghiệp - Môi trường sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ: Quốc phòng, Công thương, Xây dựng, Ngoại giao, Khoa học - Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp - Môi trường để bàn phương án sẵn sàng ứng phó bão Bualoi.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN cũng đã gửi công điện hỏa tốc đến Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển VN; Binh đoàn 18, yêu cầu chủ động ứng phó với bão Bualoi và lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong những ngày tới.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN yêu cầu các đơn vị trên duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão Bualoi; kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực nguy hiểm; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong cơn bão Bualoi sẽ ảnh hưởng đến đất liền VN trong những ngày tới.