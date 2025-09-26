Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sẵn sàng ứng phó bão Bualoi

Phan Hậu - Đình Huy
26/09/2025 06:00 GMT+7

Chiều nay (26.9), Bộ Nông nghiệp - Môi trường chủ trì họp với các bộ, ngành bàn giải pháp ứng phó bão Bualoi dự báo sẽ ảnh hưởng đất liền nước ta trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều qua 25.9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 9 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ chiều tối 25 - 27.9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông còn gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, sóng biển cao trên 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Sẵn sàng ứng phó bão Bualoi - Ảnh 1.

Dự báo trong hôm nay (26.9) bão Bualoi đi vào Biển Đông, là cơn bão số 10 năm 2025

ẢNH: NCHMF

Dự báo từ chiều 25 - 27.9, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm, có nơi trên 200 mm. Từ ngày 27.9, mưa lớn giảm dần ở Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau cơn bão số 9, bão Bualoi đang hoạt động ở vùng biển phía đông Philippines, trong đêm nay (26.9) sẽ đi vào khu vực giữa Biển Đông, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15 và có khả năng mạnh thêm. Đây là cơn bão số 10 trong năm 2025.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, dự báo từ chiều tối nay (26.9), vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao trên 5 - 7 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động ở bắc và giữa Biển Đông đều có khả năng chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự kiến 14 giờ chiều nay 26.9, Bộ Nông nghiệp - Môi trường sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ: Quốc phòng, Công thương, Xây dựng, Ngoại giao, Khoa học - Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp - Môi trường để bàn phương án sẵn sàng ứng phó bão Bualoi.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN cũng đã gửi công điện hỏa tốc đến Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; các quân chủng: Hải quân, Phòng không - Không quân; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển VN; Binh đoàn 18, yêu cầu chủ động ứng phó với bão Bualoi và lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong những ngày tới.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân VN yêu cầu các đơn vị trên duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão Bualoi; kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực nguy hiểm; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong cơn bão Bualoi sẽ ảnh hưởng đến đất liền VN trong những ngày tới.

Tin liên quan

Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông

Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông

Bão số 9 đã suy yếu xuống cường độ cấp 8, còn bão Bualoi (bão số 10) đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Biển Đông.

Hỏa tốc ứng phó bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Sau bão số 9, Biển Đông đón bão Bualoi (bão số 10)

Khám phá thêm chủ đề

bão bualoi Nghệ An Quảng Ninh Biển Đông áp thấp nhiệt đới sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận