Thời sự

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Phan Hậu
Phan Hậu
25/09/2025 10:50 GMT+7

Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) 40 km, nhiều vùng biển vẫn có gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta. Dự báo lúc 10 giờ sáng nay 25.9, tâm bão số 9 ở vị trí khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,4 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40 km về phía đông.

Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới- Ảnh 1.

Dự báo bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

ẢNH: NCHMF

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9, ngày và đêm 25.9, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng cao 2 - 3 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa - TP.Cần Thơ và khu vực giữa, nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng cao 2 - 4 m, biển động. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông nam đến đông cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Sóng cao 2 - 4 m, biển động.

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng IMSS

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25.9, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ có mưa bão. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), giữa và nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa giông rải rác. Trong mưa giông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng cao trên 2 m.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khi cơn bão số 9 suy yếu và tan đi, dự báo trong đêm ngày 26.9, Biển Đông sẽ đón bão Bualoi, đây sẽ là cơn bão số 10 năm 2025. Theo kịch bản dự báo với khả năng xảy ra cao nhất, bão số 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển Bắc bộ, bắc Trung bộ trong những ngày tới.

