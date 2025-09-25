Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
25/09/2025 09:33 GMT+7

Bão số 9 đã suy yếu xuống cường độ cấp 8, còn bão Bualoi (bão số 10) đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 đang hướng vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, sáng nay 25.9, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m. 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,9 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía đông.

Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền

ẢNH; NCHMF

Cường độ bão số 9 đã suy yếu xuống cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khả năng bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. 

Tuy nhiên, người dân không được lơ là, chủ quan khi vùng ven biển từ Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió giật mạnh cấp 6 - 7. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, người dân cần đề phòng xảy ra giông lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão ảnh hưởng đất liền. 

Dự báo đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 nằm trên đất liền phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh.

Ragasa với Bualoi: Bão nào mạnh hơn?

Sau bão số 9, bão số 10 dự báo đi vào Bắc bộ, bắc Trung bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ hôm nay 25.9, tâm bão Bualoi ở vị trí khoảng 10,8 độ vĩ bắc và 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Cường độ bão Bualoi mạnh lên cấp 12, tương đương sức gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông- Ảnh 2.

Dự báo đường đi của bão Bualoi (bão số 10)

ẢNH: NCHMF

Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ. Dự báo khoảng đêm 26.9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào Biển Đông, khả năng cao cơn bão Bualoi (bão số 10) sẽ đổ bộ vào ven biển các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong khoảng ngày 29.9.

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng IMSS

Tin liên quan

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng

Do ảnh hưởng bão số 9, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa vừa, mưa to. Trong đó, lượng mưa lớn nhất có nơi trên 250 mm, nguy cơ ngập úng nhiều tuyến đường giao thông, các khu dân cư, đô thị.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 9 bão số 10 bão bualoi Tâm bão Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận