Bão số 9 giảm xuống cấp 8, bão Bualoi tăng lên cấp 12, hướng về Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, sáng nay 25.9, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m. 7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,9 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía đông.

Dự báo bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền ẢNH; NCHMF

Cường độ bão số 9 đã suy yếu xuống cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.



Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiều khả năng bão số 9 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Tuy nhiên, người dân không được lơ là, chủ quan khi vùng ven biển từ Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, người dân cần đề phòng xảy ra giông lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão ảnh hưởng đất liền.

Dự báo đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 nằm trên đất liền phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh.

Ragasa với Bualoi: Bão nào mạnh hơn?

Sau bão số 9, bão số 10 dự báo đi vào Bắc bộ, bắc Trung bộ

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ hôm nay 25.9, tâm bão Bualoi ở vị trí khoảng 10,8 độ vĩ bắc và 129,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Philippines. Cường độ bão Bualoi mạnh lên cấp 12, tương đương sức gió từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Dự báo đường đi của bão Bualoi (bão số 10) ẢNH: NCHMF

Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ. Dự báo khoảng đêm 26.9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sau khi đi vào Biển Đông, khả năng cao cơn bão Bualoi (bão số 10) sẽ đổ bộ vào ven biển các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong khoảng ngày 29.9.