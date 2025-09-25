Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Hỏa tốc ứng phó bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông

Đình Huy
Đình Huy
25/09/2025 07:06 GMT+7

Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão Bualoi trước khi cơn bão này đi vào Biển Đông thành bão số 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối 14.9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 10,7 độ vĩ bắc; 131 độ kinh đông trên vùng biển phía đông Philippines. Bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 12.

Hỏa tốc ứng phó bão Bualoi sắp đi vào Biển Đông- Ảnh 1.

Bản đồ đường đi của bão Bualoi

ẢNH: NCHMF

Trong những giờ tiếp theo, bão Bualoi mạnh lên, di chuyển hướng tây tây bắc, tốc độ 15 - 20 km/giờ. Khoảng đêm 26.9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Trong khi đó, từ rạng sáng 25.9, trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4 - 7 m, hạ lưu các sông từ 2 - 4 m. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất thuộc khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ sau bão

Trước tình hình trên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã gửi công điện hỏa tốc đến Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; các quân chủng Hải quân, Phòng không - không quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Binh đoàn 18 để chủ động ứng phó với bão Bualoi và lũ trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị trên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9. Cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình thời tiết, diễn biến của bão Bualoi; kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, sạt lở đất, khu vực nguy hiểm; chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu; duy trì thông tin liên lạc thông suốt nhằm xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra; bảo đảm an toàn về người và phương tiện trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh - An Giang phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền neo đậu tại các bến hoặc đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, tài sản.

Hơn 285.000 chiến sĩ, 6 máy bay được huy động ứng phó bão số 9

Về công tác ứng phó bão số 9 (Ragasa), tính đến tối qua 24.9, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh - Đắk Lắk đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.716 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện nay, hoạt động tại khu vực vịnh Bắc bộ (từ Quảng Ninh - bắc Quảng Trị) có 305 tàu/1.373 người; khu vực khác 3.063 tàu/22.758 người; neo đậu tại các bến 50.680 tàu/191.585 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo và đang di chuyển vòng tránh; không có phương tiện nằm trên hướng di chuyển hoặc trong vùng ảnh hưởng của bão.

Quân đội duy trì 285.654 cán bộ chiến sĩ, 5.650 phương tiện các loại (ô tô 3.700, tàu 172, xuồng, ca nô 1.363, xe đặc chủng 409, máy bay 6) sẵn sàng ứng phó với bão số 9.

