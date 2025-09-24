Nguy cơ bão chồng bão trên Biển Đông, Bộ Quốc phòng chỉ đạo ứng phó cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 24.9, sau khi đi vào khu vực biển phía nam Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão số 9 (Ragasa) đã giảm cường độ xuống còn cấp 15 (không còn cấp siêu bão).

Bản đồ đường đi của bão số 9 (Ragasa) ẢNH: NCHMF

Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 113,7 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía đông. Bão số 9 mạnh cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 25.9, bão số 9 nằm trên vùng ven bờ Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía đông. Cường độ bão ở cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, hôm nay vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10 - 13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc Biển Đông.

Cạnh đó, bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.

Ngoài ra, ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú ẢNH: N.T

Lường trước kịch bản xấu nhất khi bão số 9 đổ bộ

Để tập trung ứng phó bão, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục gửi công điện hỏa tốc đến Tổng cục Chính trị; các tổng cục: Hậu cần - kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng; Tổng cục 2; các quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; các quân chủng: Phòng không - Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Bộ Tư lệnh Pháo binh - tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn 11, 12, 18, 19 và Viettel thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng, Bộ Tổng tham mưu về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Duy trì nghiêm chế độ ứng trực tại các cấp, nắm chắc tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 9; tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, khu vực thấp trũng, ngập lụt, hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Ngoài ra, điều động lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra và tìm kiếm cứu nạn quá trình thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm an toàn về người và phương tiện. Làm tốt công tác tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của bộ đội giúp chính quyền địa phương và nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả.