Sau bão số 9, Biển Đông đón bão Bualoi (bão số 10)

Sáng nay 24.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 23.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Bualoi. Đây là cơn bão số 20 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 10 trên Biển Đông trong năm 2025.

Dự báo đường đi của bão Bualoi ẢNH: NCHMF

7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 9,8 độ vĩ bắc và 132,4 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.



Bualoi là tên bão do Thái Lan đặt, đây là một món ăn tráng miệng của người Thái Lan. Dự báo đến đêm 26.9, bão Bualoi đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), từ tối và đêm 26.9, vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các trung tâm dự báo bão quốc tế đang có những nhận định khác nhau về cơn bão Bualoi.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía bắc hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào miền Trung Việt Nam, với trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão di chuyển vào Trung bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng mạnh lên cấp siêu bão như siêu bão Ragasa (bão số 9) vừa qua hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.