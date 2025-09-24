Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sau bão số 9, Biển Đông đón bão Bualoi (bão số 10)

Phan Hậu
Phan Hậu
24/09/2025 10:30 GMT+7

Ngay sau cơn bão số 9, dự báo đêm 26.9, Biển Đông sẽ đón cơn bão Bualoi, đây là bão số 10 trong năm 2025.

Sáng nay 24.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 23.9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Bualoi. Đây là cơn bão số 20 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương và là cơn bão số 10 trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau bão số 9, Biển Đông đón bão Bualoi (bão số 10)- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Bualoi

ẢNH: NCHMF

7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 9,8 độ vĩ bắc và 132,4 độ kinh đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tương đương tốc độ gió từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Bualoi là tên bão do Thái Lan đặt, đây là một món ăn tráng miệng của người Thái Lan. Dự báo đến đêm 26.9, bão Bualoi đi vào Biển Đông.

Do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), từ tối và đêm 26.9, vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này.

Bão số 9 (Ragasa) mạnh cấp 15, cách Quảng Ninh hơn 500 km

Bão số 10 không mạnh lên "siêu bão" như bão số 9

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các trung tâm dự báo bão quốc tế đang có những nhận định khác nhau về cơn bão Bualoi.

Dự báo của châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía bắc, hướng về phía bắc hoặc khu vực phía nam của Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào miền Trung Việt Nam, với trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão di chuyển vào Trung bộ là kịch bản có xác suất cao nhất, do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng mạnh lên cấp siêu bão như siêu bão Ragasa (bão số 9) vừa qua hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Tin liên quan

Bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 15, không còn là siêu bão

Bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 15, không còn là siêu bão

Siêu bão Ragasa (bão số 9) khi đi vào vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục suy yếu, cường độ giảm xuống cấp 15, không còn là siêu bão.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Bão số 9 Biển Đông Bão Ragasa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận