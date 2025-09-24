Bão Ragasa (bão số 9) mạnh cấp 15, không còn là siêu bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 24.9, siêu bão Ragasa (bão số 9) sau khi đi vào khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) siêu bão đã giảm cường độ xuống còn cấp 15, không còn cấp siêu bão.

Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc và 113,7 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 620 km về phía đông.

Bão Ragasa (bão số 9) giảm xuống cấp 15, không còn là siêu bão ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 15, tương đương tốc độ gió từ 167 - 183 km/giờ, giật trên cấp 17. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Trước đó, chiều 18.9, một vùng áp thấp trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 18 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, có tên quốc tế là bão Ragasa.

Đến sáng 22.9, bão Ragasa đạt cường độ mạnh cấp 16 - cấp siêu bão. Chiều cùng ngày, siêu bão Ragasa đạt cường độ cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo các trung tâm dự báo bão quốc tế, bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025 tính đến hiện tại, vượt cả bão Erin (bắc Đại Tây Dương) và bão Yagi năm 2024, có tốc độ di chuyển nhanh, khoảng 20 - 25 km/giờ.

Siêu bão Ragasa có hoàn lưu rất rộng với vùng gió mạnh cấp 6 có bán kính khoảng 450 km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 200 km xung quanh mắt bão và vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 100 km xung quanh mắt bão.

Cũng theo nhận định của các trung tâm dự báo bão quốc tế và Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão Ragasa đổi hướng, di chuyển sang hướng tây, đi qua phía bắc của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sau đó, bão Ragasa tiếp tục di chuyển dọc ven biển bắc vịnh Bắc bộ và đi vào đất liền nước ta trong ngày mai 25.9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, dù không còn là siêu bão nhưng bão Ragasa vẫn là cơn bão mạnh, gây ra những tác động nguy hiểm trên biển và đất liền.

Dự báo bắt đầu từ trưa nay 24.9, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9.

Từ đêm nay, bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền Quảng Ninh - Ninh Bình bắt đầu từ gần sáng mai 25.9 gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - cấp 9, giật cấp 11. Sâu trong đất liền, các tỉnh phía đông Bắc bộ có gió bão mạnh cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão Ragasa, từ đêm nay 24.9 đến ngày 26.9, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An bắt đầu có mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm.