Thời sự

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh 650 km, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay

Phan Hậu
Phan Hậu
24/09/2025 06:37 GMT+7

Siêu bão Rasasa (siêu bão số 9) còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km và đang gây gió mạnh, mưa lớn dữ dội ở ven biển, đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo mới nhất siêu bão Ragasa (siêu bão số 9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 24.9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc và 114,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650 km về phía đông. Vùng gần tâm siêu bão Ragasa, gió mạnh cấp 15 - 16, tương đương tốc độ từ 167 - 201 km/giờ, giật trên cấp 17. Siêu bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão Ragasa cách Quảng Ninh 650 km, Bắc bộ mưa lớn từ đêm nay- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa (siêu bão số 9) đang gây ra gió mạnh, mưa lớn dữ dội ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

ẢNH: WINDY

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đang hứng chịu gió mạnh, mưa lớn dữ dội do ảnh hưởng siêu bão Ragasa.

Dự báo trong ngày hôm nay, siêu bão Ragasa bắt đầu suy yếu, cường độ không còn ở cấp siêu bão. Dự báo đến 4 giờ ngày mai 25.9, bão Ragasa nằm trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía đông. Cường độ bão ở cấp 11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, hôm nay vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 10 - 13, vùng gần tâm siêu bão cấp 14 - 16, giật trên cấp 17, sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội.

Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Siêu bão Ragasa gây mưa lớn, gió mạnh từ đêm nay

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ trưa nay 24.9, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Từ đêm nay, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 - 11, giật cấp 13. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4 - 0,6 m, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, từ gần sáng 25.9, ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11; sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.

Bắt đầu từ đêm 24.9 đến hết đêm 26.9, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Dự báo với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm. Người dân các tỉnh nói trên đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị, vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên địa hình sườn dốc.

Bình luận (0)

