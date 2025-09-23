Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

6 sân bay bị ảnh hưởng siêu bão Ragasa, chuyến bay nào bị hoãn hủy?

Mai Hà
Mai Hà
23/09/2025 20:07 GMT+7

Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm các sân bay quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công điện yêu cầu các đơn vị tập trung chủ động ứng phó siêu bão Ragasa. Theo đó, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa là Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị).

6 sân bay bị ảnh hưởng siêu bão Ragasa, chuyến bay nào bị hoãn hủy?- Ảnh 1.

6 sân bay dự kiến sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9)

ẢNH: VIỆT HÙNG

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão Ragasa để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn.

Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa, Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay.

Cụ thể, ngày 23.9, chuyến bay VN580 hành trình TP.HCM - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 3 giờ ngày 24.9; chuyến bay VN586 chặng Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) chuyển sang 3 giờ 54 ngày 24.9.

Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc); Hà Nội, TP.HCM và Quảng Châu (Trung Quốc) trong 2 ngày 23 - 24.9.

Trong ngày 24.9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11 giờ.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Bão Ragasa khi vào bờ có thể gây giông lốc nguy hiểm ngày 25 - 26

Chiều 23.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

