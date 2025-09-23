Bão Ragasa khi vào bờ có thể gây giông lốc nguy hiểm ngày 25 - 26

Báo cáo nhanh về diễn biến và dự báo cơn bão Ragasa (bão số 9) tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ NN-MT), cho biết ngày 22.9, ngay khi đang ở phía đông bắc Philippines, cơn bão này đã mạnh lên thành siêu bão và di chuyển vào Biển Đông vào sáng 23.9, đạt cường độ mạnh nhất là cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo dự báo, khoảng 36 tiếng nữa, bão sẽ vào đến Lôi Châu (Trung Quốc), bắt đầu ảnh hưởng đến Vịnh Bắc bộ ẢNH: VGP

Hiện tại, bão số 9 đã giảm từ cấp 17 xuống cấp 16 và tiếp tục suy yếu còn cấp 12, giật trên cấp 12. Dự báo, từ sáng 25.9, vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự kiến mưa lớn tập trung toàn Bắc bộ và Thanh Hóa với trọng điểm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và đồng bằng Bắc bộ. Lượng mưa khoảng 100 - 250 mm trong cả đợt từ ngày 25 - 26.9, có nơi trên 400 mm có thể gây ngập úng ở khu đô thị đồng bằng Bắc bộ, ảnh hưởng đến các hồ chứa khu vực vùng núi phía bắc, có thể gây sạt lở ở vùng núi…

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, dự kiến ngày 27.9 xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, có thể trở thành cơn bão số 10 khi đi vào Biển Đông.

Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Mưa lớn có thể gây ngập úng đô thị

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý các địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa. Mặc dù khi vào đất liền bão đã giảm cấp, nhưng trên biển vẫn rất mạnh.

Các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Hoạt động nuôi trồng thủy sản trên diện tích 160.000 ha mặt biển cần được bảo vệ; bà con nên thu hoạch sớm để giảm thiệt hại.

Thứ hai, dù giảm cấp nhưng bão số 9 có thể gây tốc mái, đổ cây. Các địa phương, nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình.

Bão khi vào bờ kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều giông lốc nguy hiểm trong ngày 25 - 26.9, không thể dự báo chính xác. Do đó, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu thuyền khi thời tiết xấu.

Thứ ba, bão số 9 gây mưa không quá lớn, nhưng nguy hiểm ở chỗ nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do cuối vụ tích lũy. Các địa phương phải theo dõi và vận hành hồ an toàn.

Một số hồ lớn như Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang đã gần mực nước dâng bình thường, nguy cơ cao khi có lũ. Ngoài ra, hệ thống đê điều đã được đầu tư nhưng vẫn cần chú ý đặc biệt tại các cửa sông, vùng triều cường.

Thứ tư, miền Bắc còn khoảng 850.000 ha lúa, trong đó 200.000 ha có thể thu hoạch ngay, vì vậy, các địa phương phải khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch ngay để giảm thiệt hại. Lúa còn lại và cây ăn quả cần có giải pháp tiêu, thoát nước kịp thời.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp ẢNH: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân.

Cơ quan khí tượng thủy văn cần đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ giông lốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng, để người dân chủ động phòng tránh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, vấn đề bảo đảm an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện, phải đặt lên hàng đầu, "chỉ cần một hồ mất an toàn sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến toàn hệ thống". Bộ NN-MT phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, cùng các đơn vị dự báo khí tượng để vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời.

