Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện ngày 23.9 chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16 - cấp 17), giật trên cấp 17 đến sáng 24.9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão rất mạnh).

Siêu bão Ragasa (bão số 9) dự báo sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam trong ngày 25.9 ẢNH: T.N

Khoảng sáng sớm 25.9, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc bộ. Cường độ bão trên vịnh Bắc bộ vẫn mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15. Trong ngày 25.9, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc bộ nước ta với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật trên cấp 12 - cấp 13 ở ven biển, cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11 trên đất liền.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta.

Để chủ động ứng phó bão số 9, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển...

Bộ trưởng NN-MT cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.