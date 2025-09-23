Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10

Mai Hà
Mai Hà
23/09/2025 23:19 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất của siêu bão Ragasa (bão số 9) cũng như chuẩn bị cho nguy cơ bão số 10 tiếp tục di chuyển vào Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện ngày 23.9 chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 9 (siêu bão Ragasa). 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 9 tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16 - cấp 17), giật trên cấp 17 đến sáng 24.9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão rất mạnh).

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa (bão số 9) dự báo sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam trong ngày 25.9

ẢNH: T.N

Khoảng sáng sớm 25.9, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc bộ. Cường độ bão trên vịnh Bắc bộ vẫn mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15. Trong ngày 25.9, bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc bộ nước ta với gió mạnh cấp 10 - cấp 11, giật trên cấp 12 - cấp 13 ở ven biển, cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11 trên đất liền.

Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào Biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta.

Ứng phó siêu bão Ragasa: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bay trực chiến

Để chủ động ứng phó bão số 9, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa (nơi dự báo có thể xảy ra gió mạnh) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển...

Bộ trưởng NN-MT cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể xảy ra. Bao gồm cả nguy cơ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông ngay sau khi bão số 9 đổ bộ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Tin liên quan

6 sân bay bị ảnh hưởng siêu bão Ragasa, chuyến bay nào bị hoãn hủy?

6 sân bay bị ảnh hưởng siêu bão Ragasa, chuyến bay nào bị hoãn hủy?

Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9) gồm các sân bay quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới.

Bão Ragasa khi vào bờ có thể gây giông lốc nguy hiểm ngày 25 - 26

Khám phá thêm chủ đề

Bão Ragasa Bão số 9 bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận