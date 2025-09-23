Đến 16 giờ ngày 24.9, bão số 9 (Ragasa) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 390 km về phía đông. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Đến 4 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục suy yếu. Tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm bão trên đất liền khu đông bắc Bắc bộ. Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8

Đến 4 giờ ngày 26.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt - Lào.