Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên
Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

TT Phát triển Nội dung số
23/09/2025 18:31 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày 23.9.2025, vị trí tâm siêu bão số 9 (Ragasa) ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184–201 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 24.9, bão số 9 (Ragasa) di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão trên đất liền ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 390 km về phía đông. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Đến 4 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25 km/giờ và tiếp tục suy yếu. Tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Đến 16 giờ ngày 25.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm bão trên đất liền khu đông bắc Bắc bộ. Bão mạnh cấp 6, giật cấp 8

Đến 4 giờ ngày 26.9, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt - Lào.

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông đón thêm cơn bão mạnh khác

Ứng phó siêu bão Ragasa: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bay trực chiến

Trước dự báo siêu bão Ragasa ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, các đơn vị quân đội đã chuẩn bị hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ, cùng 8.000 phương tiện và 6 máy bay, sẵn sàng triển khai ứng cứu khi bão đổ bộ.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

