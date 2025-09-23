Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 23.9.2025, vị trí tâm siêu bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tương đương khoảng 202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 7 giờ sáng 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía đông. Bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.