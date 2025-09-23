Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc
Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc

Hồi 7 giờ sáng 23.9.2025, vị trí tâm siêu bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 23.9.2025, vị trí tâm siêu bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) ở trên vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tương đương khoảng 202-221 km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Siêu bão số 9 (Ragasa) uy hiếp Biển Đông, cảnh báo mưa lũ ở miền Bắc

Dự báo trong 24 giờ tới, vào lúc 7 giờ sáng 24.9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía đông. Bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông với sức gió cấp 17, dự báo sẽ suy yếu khi tiến vào đất liền Việt Nam và ít khả năng mạnh như bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 150 – 250 mm, có nơi lên tới 450 mm.

