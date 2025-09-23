Quảng Ninh, Hải Phòng dồn lực phòng chống bão Ragasa

Ngày 23.9, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, trước tình hình phức tạp của bão Ragasa (bão số 9), toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch của địa phương đã được thông tin và hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn.

Biên phòng Hải Phòng sẵn sàng tham gia ứng phó bão Ragasa (bão số 9) ẢNH: XUÂN CHÍNH

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đến chiều 23.9, khoảng 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển đã được gia cố, đưa lao động vào bờ.

Các hồ chứa lớn chủ động hạ mực nước để phòng lũ, trong khi công tác đê điều, phòng chống sạt lở, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình cao tầng và cột viễn thông… được thực hiện khẩn trương.



Siêu bão số 9 (Ragasa) vẫn giật cấp 17, dự báo đổ bộ Quảng Ninh - Hưng Yên

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện được huy động, sẵn sàng nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kiên quyết di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, tăng cường tuần tra hồ chứa và xây dựng phương án ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Biên phòng Hải Phòng tuần tra kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão Ragasa ẢNH: XUÂN CHÍNH

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh ưu tiên cao nhất trong phòng, chống bão là thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", gắn với "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả).

Ông Khắng cũng yêu cầu các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, phát huy hiệu quả Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, sẵn sàng phương tiện, vật tư, kinh phí, đồng thời phải hoàn tất công tác chuẩn bị ứng phó trước ngày 24.9. Trường hợp phải di dân, chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn tài sản cho người dân.

Tại Hải Phòng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức họp khẩn triển khai phòng chống bão Ragasa. Thành phố yêu cầu di dời khẩn người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú; tập trung bảo vệ các tuyến đê, hồ đập, diện tích nông nghiệp, cũng như tài sản của nhân dân và doanh nghiệp.

Cả Quảng Ninh và Hải Phòng đều xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, giảm tối đa thiệt hại tài sản, giữ vững an toàn trên địa bàn khi bão Ragasa (bão số 9) đổ bộ.