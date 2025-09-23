Quảng Ninh huy động hàng nghìn người ứng phó bão số 9

Sáng 23.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết các lực lượng chức năng đã đồng loạt vào cuộc để ứng phó với bão số 9. Từ tối 22.9, hệ thống pháo hiệu được bắn liên tục, kêu gọi tàu, thuyền ngoài khơi nhanh chóng về bờ, tránh trú an toàn.



Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú ẢNH: N.T

Đến sáng ngày 23.9, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng để chủ động ứng phó với bão số 9.

Các lực lượng được triển khai tại những khu vực trọng yếu, ven biển nhằm kiểm tra, gia cố nhà cửa, di dời tài sản, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Toàn bộ hoạt động đều thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cấp thiết để tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bão. Tất cả phương án đều được triển khai theo tinh thần "từ sớm, từ xa, quyết liệt nhất", đồng thời lường trước các kịch bản xấu để không bị động, bất ngờ.

Biên phòng Quảng Ninh thông tin tình hình bão số 9 tới ngư dân ẢNH: N.T

Các địa phương ven biển được giao nhiệm vụ thông tin kịp thời đến người dân, tổ chức kiểm đếm toàn bộ tàu, thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển. Chính quyền khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên ngành liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu để hướng dẫn di chuyển, tránh đi vào vùng nguy hiểm. Tàu, thuyền khi cập bờ phải được sắp xếp nơi neo đậu an toàn, đồng thời triển khai biện pháp phòng hộ nhằm giảm thiệt hại.

Song song, các đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, đê biển; kiểm tra các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè để có phương án chằng chống, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Những việc này phải hoàn thành trước ngày 25.9.

Đáng chú ý, bão số 9 có thể ảnh hưởng đúng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương đều là đại biểu dự đại hội, nên UBND tỉnh yêu cầu bố trí phương án ứng trực cụ thể để vừa bảo đảm thành công của sự kiện chính trị quan trọng, vừa bảo vệ an toàn cho nhân dân.