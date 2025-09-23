Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ninh huy động hàng nghìn người ứng phó bão số 9

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
23/09/2025 08:38 GMT+7

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Quảng Ninh huy động hàng nghìn người, tạm dừng các cuộc họp chưa cần thiết, kêu gọi tàu, thuyền khẩn trương về nơi tránh trú an toàn.

Sáng 23.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết các lực lượng chức năng đã đồng loạt vào cuộc để ứng phó với bão số 9. Từ tối 22.9, hệ thống pháo hiệu được bắn liên tục, kêu gọi tàu, thuyền ngoài khơi nhanh chóng về bờ, tránh trú an toàn.

Quảng Ninh huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 9 - Ảnh 1.

Đồn Biên phòng Cô Tô bắn pháo hiệu kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú

ẢNH: N.T

Đến sáng ngày 23.9, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng để chủ động ứng phó với bão số 9

Các lực lượng được triển khai tại những khu vực trọng yếu, ven biển nhằm kiểm tra, gia cố nhà cửa, di dời tài sản, đồng thời luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Toàn bộ hoạt động đều thực hiện theo phương châm "4 tại chỗ", với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Cùng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu toàn bộ sở, ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cấp thiết để tập trung chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống bão. Tất cả phương án đều được triển khai theo tinh thần "từ sớm, từ xa, quyết liệt nhất", đồng thời lường trước các kịch bản xấu để không bị động, bất ngờ.

Quảng Ninh huy động hàng nghìn người ứng phó với bão số 9 - Ảnh 2.

Biên phòng Quảng Ninh thông tin tình hình bão số 9 tới ngư dân

ẢNH: N.T

Các địa phương ven biển được giao nhiệm vụ thông tin kịp thời đến người dân, tổ chức kiểm đếm toàn bộ tàu, thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển. Chính quyền khẩn trương phối hợp với các cơ quan chuyên ngành liên lạc với thuyền trưởng, chủ tàu để hướng dẫn di chuyển, tránh đi vào vùng nguy hiểm. Tàu, thuyền khi cập bờ phải được sắp xếp nơi neo đậu an toàn, đồng thời triển khai biện pháp phòng hộ nhằm giảm thiệt hại.

Song song, các đơn vị, địa phương được yêu cầu khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình hạ tầng, đê biển; kiểm tra các khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè để có phương án chằng chống, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Những việc này phải hoàn thành trước ngày 25.9.

Đáng chú ý, bão số 9 có thể ảnh hưởng đúng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Nhiều lãnh đạo sở, ngành, địa phương đều là đại biểu dự đại hội, nên UBND tỉnh yêu cầu bố trí phương án ứng trực cụ thể để vừa bảo đảm thành công của sự kiện chính trị quan trọng, vừa bảo vệ an toàn cho nhân dân.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông

Siêu bão Ragasa mạnh cấp 17 đã đi vào Biển Đông

Tối nay 22.9, siêu bão Ragasa đã đi vào Biển Đông với cường độ mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, đây là cơn bão số 9 trong năm 2025.

Cảnh báo thời tiết cực đoan khi siêu bão Ragasa vào Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

UBND tỉnh Quảng Ninh Cô Tô Bão Ragasa tỉnh Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận