Chiều tối 22.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp ứng phó siêu bão Ragasa. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, khi đi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Việt Nam ghi nhận.

Ứng phó siêu bão Ragasa: Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, 6 máy bay trực chiến

"Chúng tôi rất kỳ vọng khi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa sẽ giảm cấp, càng tiến tới gần đất liền Việt Nam càng suy yếu. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo, nó có thể mạnh hơn hoặc yếu đi", ông Hiệp nói và cho hay, dù ở phương án tính toán nào, chắc chắn bão Ragasa sẽ tác động đến Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, có thể đề nghị cấm biển tùy tình hình. Trường hợp tàu, thuyền ra khơi từ hôm nay, phải kiểm soát chặt chẽ.

Siêu bão Ragasa sẽ suy yếu, không mạnh như bão Yagi khi đổ bộ Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16 giờ ngày 22.9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.058 phương tiện/215.743 lao động, trong đó có 338 phương tiện/2.117 lao động đang hoạt động trên khu vực đặc khu Hoàng Sa. Trong đó Nghệ An 30 tàu/120 lao động, Đà Nẵng 127 tàu/1.013 lao động, Quảng Ngãi 87 tàu/326 lao động, Gia Lai 94 tàu/658 lao động. Các phương tiện đã nhận được thông tin cảnh báo; không có phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng của bão.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết từ ngày 19.9, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân ứng phó với bão Ragasa.

Hiện nay, các đơn vị trong khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của siêu bão Ragasa đã sẵn sàng phương án, kế hoạch. Trong đó, hơn 300.000 cán bộ, chiến sĩ, 8.000 phương tiện và 6 máy bay đã sẵn sàng ứng phó với bão.