Siêu bão Ragasa áp sát, Trung Quốc đóng cửa, sơ tán nhiều thành phố

Theo AFP, lệnh đóng cửa ảnh hưởng hàng chục triệu người tại miền nam Trung Quốc. Siêu bão Ragasa, được xem là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay, đã đi vào Biển Đông và có sức gió tối đa 230 km/giờ ở vùng gần tâm bão.

Chính quyền thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ thuộc tỉnh Quảng Đông, đã ra lệnh sơ tán 400.000 người. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương cảnh báo siêu bão Ragasa sẽ gây gió mạnh, mưa to, ngập lụt và sóng biển dâng cao.

Siêu bão Ragasa vào sáng 23.9 ẢNH: AFP

Ngoài lực lượng cứu hộ, toàn bộ người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà. Công sở, trường học hay chợ đều bị đóng cửa từ chiều 23.9.

Nhiều thành phố khác tại Quảng Đông như Triều Châu, Chu Hải, Đông Hoản hay Phật Sơn cũng ra lệnh tương tự.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ tại vùng duyên hải từ Thâm Quyến đến huyện Từ Văn của tỉnh Quảng Đông trong ngày 23.9.

Tại Hồng Kông, chính quyền đặc khu đã phát cảnh báo bão số 8, mức cao thứ 3 trong hệ thống, từ ngày 22.9 và dự kiến nâng cấp vào chiều 23.9.

Nhân viên cửa hàng tại Hồng Kông dán băng keo lên cửa kính trước siêu bão Ragasa ẢNH: REUTERS

Mực nước biển tại các vùng ven biển được dự báo sẽ dâng cao 2 m và một số vùng có thể cao từ 4-5 m. Nhiều hộ dân tại các vùng thường bị ngập đã chất bao cát trước cửa để đề phòng nước tràn vào nhà và dán băng keo lên cửa kính vì sợ gió mạnh làm vỡ.

Theo AP, nhiều người dân Hồng Kông đổ xô đến các siêu thị mua hàng tích trữ trong ngày 22.9 và một số cửa hàng nói đã bán hết sạch trong tíc tắc. Cảnh tương tự cũng xảy ra tại thành phố Thâm Quyến kế bên.

Kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở Thâm Quyến ngày 22.9 ẢNH: AFP

Hàng trăm chuyến bay tại Hồng Kông đã bị hủy trong khi sân bay Thâm Quyến sẽ ngừng hoạt động từ tối 23.9. Chính quyền Macao cũng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp khi bão Ragasa dự báo sẽ di chuyển cách đặc khu này khoảng 100 km.

Tại Đài Loan, ít nhất 6 người bị thương và hơn 7.000 người sơ tán, hơn 8.000 hộ dân bị mất điện.

Mưa to và gió mạnh do siêu bão Ragasa tại thị trấn Aparri, tỉnh Cagayan ở Philippines ngày 22.9 ẢNH: AFP

Trước đó, siêu bão Ragasa quét qua các hòn đảo miền bắc Philippines làm ít nhất 3 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích và hơn 17.500 người sơ tán.