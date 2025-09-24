Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Bualoi nguy hiểm hơn siêu bão Ragasa?

Chí Nhân
Chí Nhân
24/09/2025 09:55 GMT+7

'Bão Bualoi sẽ vào Biển Đông trở thành bão số 10 trong khoảng 2 ngày tới. Cơn bão này di chuyển với tốc độ rất nhanh và mạnh thêm đáng kể khi vào Biển Đông, mức độ rủi ro với đất liền nước ta có thể còn lớn hơn siêu bão Ragasa', Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo.

Trong khi siêu bão Ragasa đang tiến vào đất liền nước ta thì đêm qua áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão thứ 20 trên Thái Bình Dương có tên quốc tế là Bualoi. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm bão ở vào khoảng 9,6 độ vĩ bắc và 133 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10 - 11. Dự báo bão sẽ còn mạnh thêm và đổ bộ và khu vực miền trung của Philippines sau đó vào Biển Đông vào khoảng ngày 26 - 27.9.

- Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa (bên trên) đang hướng về đất liền nước ta. Bão Bualoi (bên dưới) ở phía đông Philippines sắp vào Biển Đông

NGUỒN: HYMETNET

Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan dự báo: Hiện nay, bão Bualoi có cường độ còn khá yếu tuy nhiên nó đang mạnh lên rất nhanh. Khi đổ bộ vào miền trung của Philippines mới đạt cấp 10 giật cấp 14. Vào sáng sớm ngày 27.9, khi vượt qua Philippines vào Biển Đông cường độ bão giảm một chút còn cấp 10 giật cấp 12.

Tuy nhiên, trong ngày 27.9, trên Biển Đông bão số 10 (Bualoi) mạnh lên rất nhanh và đạt cấp 11 giật cấp 14. Đến khi vào gần vùng biển các tỉnh miền Trung có thể mạnh thêm và đạt cấp 12 giật cấp 15. Đây là cấp bão rất mạnh, chỉ thấp hơn siêu bão cấp 16 - 17.

Có 2 điểm đáng chú ý với cơn bão số 10 (Bualoi) này, thứ nhất, bão di chuyển với tốc độ rất nhanh, phổ biến 25 km giờ so với 20 km/giờ của siêu bão Ragasa. Do vậy, nó chỉ mất hơn 2 ngày để vượt qua Philippines vào Biển Đông và hướng thẳng đến đất liền nước ta. Thứ 2, siêu bão Ragasa đạt cấp siêu bão trước khi vào Biển Đông, suy yếu dần khi vào vịnh Bắc bộ và đổ bộ lên đất liền nước ta. Ngược lại, bão Bualoi có xu hướng càng ngày càng mạnh hơn và càng gần đất liền càng mạnh. Nguyên nhân bão số 10 di chuyển nhanh và ngày càng mạnh do có sự tương tác mạnh với bão Ragasa.

Thủ tướng yêu cầu lường trước kịch bản xấu nhất với bão Ragasa và bão số 10

Bà Lan khuyến cáo: "Chính sự khác biệt này đặc biệt tạo ra sự nguy hiểm lớn, do siêu bão Ragasa rất 'hùng hổ' ở phía đông Philippines đến khi vào Biển Đông và đất liền nước ta liên tục giảm cấp và 'hiền' hơn rất nhiều. Trong khi đó, bão số 10 thì ngược lại, càng ngày càng mạnh khi vào gần đất liền nước ta. Hiện nay, còn khá sớm để biết khu vực chính xác bão số 10 sẽ đổ bộ vì nó còn phụ thuộc sự tương tác với bão số 9 và cường độ không khí lạnh ở phía bắc tràn về. Do vậy, điều quan trọng nhất là phải đề cao cảnh giác trong việc phòng chống bão số 9 và ngay sau đó là bão số 10 - một cơn bão mạnh và rất nguy hiểm. Sự xuất hiện liên tục của 2 cơn bão gây ra đợt mưa lớn kéo dài và ngay sau đó là nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất".


