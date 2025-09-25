Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 9, nguy cơ ngập úng

Dự báo tác động bão số 9 đến thời tiết thủ đô Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, trong hôm nay toàn thành phố sẽ có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo chi tiết lượng mưa ở các phường, xã tại Hà Nội trong ngày 25 - 26.9 ẢNH: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN BẮC BỘ

Dự báo thời tiết Hà Nội từ sáng sớm nay đến đêm mai 26.9, tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc phổ biến 70 - 130 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực trung tâm thành phố và khu vực phía tây và phía nam Hà Nội có lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cũng cảnh báo, mưa bão số 9 ở Hà Nội sẽ làm hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, gây ra ách tắc giao thông do ngập úng đường phố.

Bão số 9 suy yếu xuống cấp 8

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 9, đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trong sáng nay, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Các khu vực nằm sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.

Vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5 m; biển động mạnh. Khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6 - 7. Sóng biển cao 2 - 3 m, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 4 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do ảnh hưởng bão số 9 (bão Ragasa).

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,9 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, cường độ giảm xuống cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ, hướng vào ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng.