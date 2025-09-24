Bão số 9 giảm 3 cấp, đổi hướng di chuyển, đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 9 đang trên đà suy yếu nhanh và đang hướng vào vùng biển vịnh Bắc bộ.

Tâm bão số 9 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng ẢNH: VNDMS

Cập nhật tin bão số 9 đến 16 giờ hôm nay, tâm bão ở vị trí khoảng 21,6 độ vĩ bắc và 112,1 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450 km về phía đông. Cường độ bão giảm xuống cấp 13, tương đương tốc độ gió từ 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 km/giờ.

Như vậy, trong ngày 24.9, cường độ bão số 9 suy yếu nhanh, giảm 3 cấp, từ siêu bão gió mạnh cấp 16 xuống cường độ cấp 13. Khi ma sát với ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), dự báo bão số 9 sẽ tiếp tục suy yếu khi tiến vào vùng biển vịnh Bắc bộ.

Hiện nay, bão số 9 đang di chuyển với tốc độ nhanh, khoảng 20 km/giờ. Dự báo trong sáng mai, bão đi vào khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - 7.

Dự báo khoảng trưa và chiều mai, bão số 9 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Trong đó, khu vực đất liền Quảng Ninh có gió bão cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Khu vực sâu trong đất liền như Hải Phòng, Lạng Sơn, phía đông tỉnh Bắc Ninh có gió mạnh cấp 7 - 8. Khu vực đồng bằng Bắc bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội gió mạnh cấp 6.

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) dự báo về cơn bão số 9

Gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 9 (bão Ragasa) có hoàn lưu rất rộng, gây ra hiện tượng thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển; giông, lốc xoáy... trên đất liền.

Do ảnh hưởng bão số 9, trong đêm nay và ngày mai 25.9, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 17. Sóng cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8. Vùng gần tâm bão cấp 9 - 11, giật cấp 13. Sóng cao 2 - 4 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3 - 5 m, biển động dữ dội. Vùng biển nam vịnh Bắc bộ gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Cũng từ đêm nay, vùng biển phía phía đông bắc và phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 - 9 m; từ ngày mai 25.9, gió giảm, sóng cao 2 - 4 m.

Khu vực giữa Biển Đông gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng cao 3 - 5 m, ngày mai 25.9, sóng giảm xuống còn 2 - 4 m, biển động mạnh.

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, vùng biển từ nam Quảng Trị đến TP.Cần Thơ và nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) sẽ có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng cao 2 - 4 m, biển động.