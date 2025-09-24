Bão số 9 đi vào miền Bắc, những tỉnh nào sẽ gió mạnh, mưa lớn?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dù cơn bão số 9 (bão Ragasa) suy yếu, không còn là siêu bão nhưng vẫn là cơn bão có cường độ mạnh, nguy hiểm.

13 giờ hôm nay 24.9, tâm bão ở vị trí khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 112,6 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 570 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 14, tương đương tốc độ gió từ 150 - 166 km/giờ, giật cấp 17.

Dự báo ngày mai 25.9, bão số 9 đi vào đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta ẢNH: NCHMF

Dự báo đến 10 giờ ngày mai 25.9, tâm bão số 9 ở vị trí 21,5 độ vĩ bắc và 108,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh giảm xuống cấp 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển tây bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 12, vùng gần tâm bão cấp 13 - 15, giật trên cấp 17. Sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội. Vùng biển đông bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.

Dự báo từ đêm nay 24.9, bắc vịnh Bắc bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió tăng dần cấp 7 - 8, sóng cao 2 - 4 m; vùng gần tâm bão cấp 9 - 11, giật cấp 13. Sóng cao 3 - 5 m, biển động dữ dội.

Ven biển Quảng Ninh sẽ có nước dâng do bão 0,4 - 0,6 m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước biển dâng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 9 (bão Ragasa) có hoàn lưu rất rộng, người dân các tỉnh miền Bắc không nên chủ quan, cần đề phòng giông lốc, gió giật mạnh xảy ra trước và trong khi bão đổ bộ.

Dự báo khoảng trưa và chiều 25.9, bão số 9 sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây gió mạnh, mưa lớn ở nhiều nơi.

Bắt đầu từ đêm nay 24.9, hoàn lưu bão sẽ gây ra mưa to đến rất to ở các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An. Mưa bão số 9 kéo dài đến ngày 26.9, dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Nhận định bão số 9 ảnh hưởng đến Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn Bắc bộ cho biết, từ sáng mai 25.9, thủ đô sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5. Hà Nội có mưa lớn từ sáng 25.9 và kéo dài đến đêm 26.9.

Dự báo tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc Hà Nội phổ biến 70 - 130 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực trung tâm, khu vực phía tây và phía nam Hà Nội có mưa lớn hơn với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 250 mm.

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 9 tại Hà Nội nguy cơ làm cho hệ thống thoát nước quá tải, gây ra tình trạng ngập cục bộ trong các khu dân cư, khu đô thị và gây ách tắc giao thông.