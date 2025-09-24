Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Siêu bão Ragasa làm 14 người chết ở Đài Loan, ập vào Hồng Kông
Video Thế giới

Siêu bão Ragasa làm 14 người chết ở Đài Loan, ập vào Hồng Kông

La Vi
La Vi
24/09/2025 11:47 GMT+7

Siêu bão Ragasa đã làm 14 người thiệt mạng tại huyện Hoa Liên (miền đông vùng lãnh thổ Đài Loan) sau khi một hồ chắn trên núi tràn nước gây lũ lớn.

Theo hãng tin Reuters, hồ chắn đã bị tràn bờ vào chiều 23.9, khiến dòng nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục ở bên dưới. Đến sáng 24.9, cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết ngoài 14 người thiệt mạng còn có 124 người còn mất tích.

Kể từ hôm 22.9, Đài Loan đã hứng chịu ảnh hưởng từ rìa ngoài của siêu bão Ragasa, hiện đang di chuyển về phía bờ biển miền nam Trung Quốc và trung tâm tài chính Hồng Kông. Đài Loan ghi nhận lượng mưa 70 cm ở miền đông do ảnh hưởng của trận siêu bão.

Nhà chức trách cho biết trong vụ việc vào ngày 23.9, khoảng 60 triệu tấn nước đã bị tràn ra từ hồ chắn rồi đổ xuống thị trấn Quang Phục, một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Siêu bão Ragasa làm 14 người chết, 124 người mất tích tại Đài Loan - Ảnh 1.

Siêu bão Ragasa gây sóng lớn tại bờ biển ở Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Cư dân trong khu vực vội vã chạy lên những vùng cao, trèo lên cột điện, mái nhà khi nước lũ dâng nhanh. Thị trấn Quang Phục có khoảng 8.500 cư dân, trong đó khoảng 5.200 người đã lên các tầng nhà cao để tránh lũ. Đa số những người còn lại đã rời khỏi khu vực để sang nhà người thân.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều địa phương khác và thành viên cơ quan phòng vệ Đài Loan đã được điều đến để hỗ trợ. Gần 10.000 cư dân huyện Hoa Liên được sơ tán tính đến chiều 23.9.

Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay, đang ảnh hưởng Hồng Kông với sức gió cực mạnh và mưa xối xả, khiến thành phố phải đóng cửa và hơn 700 chuyến bay bị hủy.

Với sức gió lên tới 200 km/giờ, siêu bão Ragasa dự báo sẽ áp sát khu vực đông dân cư của Hồng Kông khoảng 100 km về phía nam, theo Reuters.

Dự kiến, siêu bão sẽ duy trì cường độ khi tiến gần hơn đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, nơi có hơn 125 triệu người sinh sống, và dự kiến đổ bộ từ giữa trưa đến cuối ngày 24.9.

Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh tại ít nhất 10 thành phố ngay trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ.

