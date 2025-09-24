Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc sơ tán 2 triệu người, siêu bão Ragasa bắt đầu đổ bộ

Khánh An
Khánh An
24/09/2025 15:11 GMT+7

Trung Quốc sơ tán gần 2 triệu người tại tỉnh Quảng Đông để đối phó siêu bão Ragasa đang tiến đến sau khi khiến nhiều người thiệt mạng tại Philippines và Đài Loan.

Siêu bão Ragasa: Quảng Đông sơ tán hàng triệu người, Đài Loan điều tra vụ tràn hồ - Ảnh 1.

Cây đổ tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 24.9 do ảnh hưởng của bão Ragasa

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn thông tin từ Tổng cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Ragasa vào chiều 24.9 đã đổ bộ tại khu vực thành phố Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Gần hai triệu người đã được sơ tán ở tỉnh Quảng Đông, sau khi siêu bão Ragasa (bão số 9) khiến 14 người thiệt mạng tại Đài Loan và tàn phá Philippines trong hai ngày qua.

Cơn bão, được các chuyên gia mô tả là mạnh nhất thế giới trong năm nay, có sức gió lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ, theo tờ The Independent dẫn số liệu của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa).

Trước đó cùng ngày 24.9, bão Ragasa gây mưa lớn khi cách Hồng Kông khoảng 100 km, dẫn đến cảnh báo cấp độ 10, mức cao nhất. Cơ quan thời tiết đưa ra mức cảnh báo bão này vào lúc 2 giờ 40, trước khi hạ xuống cấp 8 vào 13 giờ 20 (giờ địa phương).

Mức cảnh báo cấp 8 sẽ được duy trì đến 20 giờ ngày 24.9.

Siêu bão Ragasa: Quảng Đông sơ tán hàng triệu người, Đài Loan điều tra vụ tràn hồ - Ảnh 2.

Sóng lớn ập vào bờ tại Thâm Quyến (Quảng Đông) vào ngày 24.9 do ảnh hưởng bão Ragasa

ẢNH: AP

Trước khi bão tiến đến gần, Hồng Kông đã sơ tán gần 80% máy bay tại 4 sân bay chính. Các máy bay hạ cánh tại các sân bay ở Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Campuchia, châu Âu, Úc và các nơi khác, theo Reuters dẫn thông tin từ trang theo dõi bay Flightradar24.

Toàn bộ các chuyến hạ cánh và cất cánh tại Hồng Kông đã bị hủy trong 36 giờ, bắt đầu từ tối 23.9.

Siêu bão Ragasa làm 14 người chết, 124 người mất tích tại Đài Loan

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan, nhà lãnh đạo Trác Vinh Thái đã kêu gọi mở cuộc điều tra về những sai sót trong lệnh sơ tán tại huyện Hoa Liên, nơi lũ lụt do hồ núi bị tràn bờ do ảnh hưởng bão khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 129 người mất tích.

Hồ chắn Mã Thái An được hình thành do sạt lở từ những trận mưa lớn trước đó ở khu vực thưa dân cư phía đông Đài Loan, đã bị tràn bờ vào chiều 23.9, khiến dòng nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục ở bên dưới.

Tại Philippines, tờ Manila Bulletin ngày 24.9 đưa tin 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người khác được cứu khỏi một tàu cá bị lật do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (tên tại Philippines là bão Nando).

Tàu cá trên bị lật tại khu vực Santa Ana thuộc tỉnh Cagayan hôm 22.9. Trước đó, các nạn nhân đang trú ẩn trên tàu thì gió mạnh và sóng lớn cuốn con tàu của họ rời khỏi cảng San Vicente tại tỉnh này.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Mười bốn người đã thiệt mạng tại huyện Hoa Liên, miền đông vùng lãnh thổ Đài Loan, sau khi một hồ chắn trên núi tràn nước, tạo thành một dòng lũ cuốn vào thị trấn trong siêu bão Ragasa.

Khám phá thêm chủ đề

bão siêu bão ragasa trung quốc Hồng Kông Đài Loan Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận