Trung Quốc sơ tán 2 triệu người, siêu bão Ragasa bắt đầu đổ bộ

Cây đổ tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 24.9 do ảnh hưởng của bão Ragasa ẢNH: REUTERS

Theo Reuters dẫn thông tin từ Tổng cục Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Ragasa vào chiều 24.9 đã đổ bộ tại khu vực thành phố Dương Giang ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Gần hai triệu người đã được sơ tán ở tỉnh Quảng Đông, sau khi siêu bão Ragasa (bão số 9) khiến 14 người thiệt mạng tại Đài Loan và tàn phá Philippines trong hai ngày qua.

Cơn bão, được các chuyên gia mô tả là mạnh nhất thế giới trong năm nay, có sức gió lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ, theo tờ The Independent dẫn số liệu của Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa).

Trước đó cùng ngày 24.9, bão Ragasa gây mưa lớn khi cách Hồng Kông khoảng 100 km, dẫn đến cảnh báo cấp độ 10, mức cao nhất. Cơ quan thời tiết đưa ra mức cảnh báo bão này vào lúc 2 giờ 40, trước khi hạ xuống cấp 8 vào 13 giờ 20 (giờ địa phương).



Mức cảnh báo cấp 8 sẽ được duy trì đến 20 giờ ngày 24.9.

Sóng lớn ập vào bờ tại Thâm Quyến (Quảng Đông) vào ngày 24.9 do ảnh hưởng bão Ragasa ẢNH: AP

Trước khi bão tiến đến gần, Hồng Kông đã sơ tán gần 80% máy bay tại 4 sân bay chính. Các máy bay hạ cánh tại các sân bay ở Nhật Bản, Trung Quốc đại lục, Campuchia, châu Âu, Úc và các nơi khác, theo Reuters dẫn thông tin từ trang theo dõi bay Flightradar24.

Toàn bộ các chuyến hạ cánh và cất cánh tại Hồng Kông đã bị hủy trong 36 giờ, bắt đầu từ tối 23.9.

Siêu bão Ragasa làm 14 người chết, 124 người mất tích tại Đài Loan

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan, nhà lãnh đạo Trác Vinh Thái đã kêu gọi mở cuộc điều tra về những sai sót trong lệnh sơ tán tại huyện Hoa Liên, nơi lũ lụt do hồ núi bị tràn bờ do ảnh hưởng bão khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 129 người mất tích.

Hồ chắn Mã Thái An được hình thành do sạt lở từ những trận mưa lớn trước đó ở khu vực thưa dân cư phía đông Đài Loan, đã bị tràn bờ vào chiều 23.9, khiến dòng nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục ở bên dưới.

Tại Philippines, tờ Manila Bulletin ngày 24.9 đưa tin 7 ngư dân thiệt mạng và 6 người khác được cứu khỏi một tàu cá bị lật do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (tên tại Philippines là bão Nando).

Tàu cá trên bị lật tại khu vực Santa Ana thuộc tỉnh Cagayan hôm 22.9. Trước đó, các nạn nhân đang trú ẩn trên tàu thì gió mạnh và sóng lớn cuốn con tàu của họ rời khỏi cảng San Vicente tại tỉnh này.