Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Vi Trân
Vi Trân
24/09/2025 07:51 GMT+7

Mười bốn người đã thiệt mạng tại huyện Hoa Liên, miền đông vùng lãnh thổ Đài Loan, sau khi một hồ chắn trên núi tràn nước, tạo thành một dòng lũ cuốn vào thị trấn trong siêu bão Ragasa.

Hồ chắn Mã Thái An được hình thành do sạt lở từ những trận mưa lớn trước đó ở khu vực thưa dân cư phía đông Đài Loan, đã bị tràn bờ vào chiều 23.9, khiến dòng nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục ở bên dưới, theo Reuters ngày 24.9.

Đến tối 23.9, chính quyền địa phương báo cáo số người chết là 2, và 30 người khác mất tích. Đến 7 giờ sáng 24.9, chính quyền huyện Hoa Liên thông báo có 14 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Người phát ngôn Lee Kuan-ting nói rằng con số 30 người mất tích được Cơ quan Cứu hỏa công bố trong đêm qua và các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm.

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan- Ảnh 1.

Một cư dân tại Hoa Liên leo lên mái nhà khi nước lũ tràn về ngày 23.9

ẢNH: AFP

Kể từ hôm 22.9, Đài Loan đã hứng chịu ảnh hưởng từ rìa ngoài của siêu bão Ragasa, hiện đang di chuyển về phía bờ biển miền nam Trung Quốc và trung tâm tài chính Hồng Kông. Đài Loan ghi nhận lượng mưa 70 cm ở miền đông do ảnh hưởng của trận siêu bão.

Nhà chức trách cho biết hồ nước thường chỉ chứa khoảng 91 triệu tấn, đủ để bơm đầy khoảng 36.000 hồ bơi chuẩn Olympic. Trong vụ việc vào ngày 23.9, khoảng 60 triệu tấn nước đã bị tràn ra.

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan- Ảnh 2.

Nước lũ và bùn lầy làm ngập nhiều phương tiện tại Hoa Liên hôm 23.9

ẢNH: AFP

Dòng nước lũ ập vào cầu Mã Thái An làm sập cầu. Cư dân trong khu vực vội vã chạy lên những vùng cao, trèo lên cột điện, mái nhà khi nước lũ dâng nhanh. Thị trấn Quang Phục có khoảng 8.500 cư dân và khoảng 5.200 người đã sơ tán tại chỗ, nghĩa là leo lên tầng nhà cao. Đa số những người còn lại đã rời khỏi khu vực để sang nhà người thân.

Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan- Ảnh 3.

Cầu Mã Thái An tại huyện Hoa Liên (Đài Loan) bị sập do nước lũ vào ngày 23.9

ẢNH: AP

Theo Hãng CNA, các đoạn video được người dân quay lại cho thấy một người phụ nữ ôm cột điện trong dòng nước lũ trong khi những người khác trèo lên mái của các ngôi nhà bị ngập. Nhiều phương tiện, gồm cả xe tải quân sự bị cuốn trôi trên một tuyến đường. Nhà ga Quang Phục và các tuyến đường sắt gần đó đều bị ngập, làm gián đoạn hoạt động đường sắt.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều địa phương khác đã được điều đến để hỗ trợ. Gần 10.000 cư dân Hoa Liên được sơ tán tính đến chiều 23.9.

Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay, đang ảnh hưởng Hồng Kông với sức gió cực mạnh và mưa xối xả, khiến thành phố phải đóng cửa và hơn 700 chuyến bay bị hủy.

Với sức gió lên tới 200 km/h, siêu bão Ragasa sẽ tiến gần nhất đến thành phố trong vài giờ tới, cách khu vực đông dân cư khoảng 100 km về phía nam, theo Reuters.

Dự kiến, siêu bão sẽ duy trì cường độ khi tiến gần hơn đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, nơi có hơn 125 triệu người sinh sống, và dự kiến đổ bộ từ giữa trưa đến cuối ngày 24.9.

Tin liên quan

Siêu bão Ragasa áp sát, Trung Quốc đóng cửa, sơ tán nhiều thành phố

Siêu bão Ragasa áp sát, Trung Quốc đóng cửa, sơ tán nhiều thành phố

Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh tại ít nhất 10 thành phố ngay trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Đài Loan siêu bão ragasa hồ tràn bờ nước lũ Hồng Kông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận