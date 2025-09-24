Siêu bão Ragasa: Hồ trên núi tràn nước làm 14 người thiệt mạng tại Đài Loan

Hồ chắn Mã Thái An được hình thành do sạt lở từ những trận mưa lớn trước đó ở khu vực thưa dân cư phía đông Đài Loan, đã bị tràn bờ vào chiều 23.9, khiến dòng nước lũ tràn vào thị trấn Quang Phục ở bên dưới, theo Reuters ngày 24.9.

Đến tối 23.9, chính quyền địa phương báo cáo số người chết là 2, và 30 người khác mất tích. Đến 7 giờ sáng 24.9, chính quyền huyện Hoa Liên thông báo có 14 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Người phát ngôn Lee Kuan-ting nói rằng con số 30 người mất tích được Cơ quan Cứu hỏa công bố trong đêm qua và các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm.

Một cư dân tại Hoa Liên leo lên mái nhà khi nước lũ tràn về ngày 23.9 ẢNH: AFP

Kể từ hôm 22.9, Đài Loan đã hứng chịu ảnh hưởng từ rìa ngoài của siêu bão Ragasa, hiện đang di chuyển về phía bờ biển miền nam Trung Quốc và trung tâm tài chính Hồng Kông. Đài Loan ghi nhận lượng mưa 70 cm ở miền đông do ảnh hưởng của trận siêu bão.

Nhà chức trách cho biết hồ nước thường chỉ chứa khoảng 91 triệu tấn, đủ để bơm đầy khoảng 36.000 hồ bơi chuẩn Olympic. Trong vụ việc vào ngày 23.9, khoảng 60 triệu tấn nước đã bị tràn ra.

Nước lũ và bùn lầy làm ngập nhiều phương tiện tại Hoa Liên hôm 23.9 ẢNH: AFP

Dòng nước lũ ập vào cầu Mã Thái An làm sập cầu. Cư dân trong khu vực vội vã chạy lên những vùng cao, trèo lên cột điện, mái nhà khi nước lũ dâng nhanh. Thị trấn Quang Phục có khoảng 8.500 cư dân và khoảng 5.200 người đã sơ tán tại chỗ, nghĩa là leo lên tầng nhà cao. Đa số những người còn lại đã rời khỏi khu vực để sang nhà người thân.

Cầu Mã Thái An tại huyện Hoa Liên (Đài Loan) bị sập do nước lũ vào ngày 23.9 ẢNH: AP

Theo Hãng CNA, các đoạn video được người dân quay lại cho thấy một người phụ nữ ôm cột điện trong dòng nước lũ trong khi những người khác trèo lên mái của các ngôi nhà bị ngập. Nhiều phương tiện, gồm cả xe tải quân sự bị cuốn trôi trên một tuyến đường. Nhà ga Quang Phục và các tuyến đường sắt gần đó đều bị ngập, làm gián đoạn hoạt động đường sắt.

Lực lượng cứu hộ từ nhiều địa phương khác đã được điều đến để hỗ trợ. Gần 10.000 cư dân Hoa Liên được sơ tán tính đến chiều 23.9.

Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay, đang ảnh hưởng Hồng Kông với sức gió cực mạnh và mưa xối xả, khiến thành phố phải đóng cửa và hơn 700 chuyến bay bị hủy.

Với sức gió lên tới 200 km/h, siêu bão Ragasa sẽ tiến gần nhất đến thành phố trong vài giờ tới, cách khu vực đông dân cư khoảng 100 km về phía nam, theo Reuters.

Dự kiến, siêu bão sẽ duy trì cường độ khi tiến gần hơn đến bờ biển tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, nơi có hơn 125 triệu người sinh sống, và dự kiến đổ bộ từ giữa trưa đến cuối ngày 24.9.