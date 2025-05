Thời tiết Hà Nội chiều nay mưa lớn, nguy cơ ngập nhiều tuyến phố

Cập nhật dự báo thời tiết Hà Nội trưa nay 23.5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu gây mưa giông đang hoạt động trên khu vực các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn và TX.Sơn Tây.

Thời tiết Hà Nội từ chiều 23.5 tiếp tục có mưa lớn ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự báo vùng mây đối lưu này có xu hướng di chuyển về phía đông và đông nam, hướng về phía các quận nội thành.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong chiều 23.5, khu vực các Q.Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình, Hoà Kiếm, Hai Bà Trưng có mưa, mưa rào và giông.

Vùng mưa giông sẽ mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm TP.Hà Nội. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong sáng và trưa nay, thời tiết Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Chiều cùng ngày khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm.

Đợt mưa lớn này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố các quận nội thành Hà Nội: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Long Biên..., với độ sâu phổ biến từ 15 - 20 cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn từ 20 - 40 cm.

Ở các tuyến phố bị ngập sâu, giao thông sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ, các phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Trong đợt mưa này, các tuyến phố Hà Nội chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30 - 60 phút.