Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có bản tin dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội và TP.HCM trong 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 25 - 26.7.

Hà Nội có nắng trong 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng NHẬT THỊNH

Theo đó, thủ đô Hà Nội sáng 25.7 có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 - 29 độ C; trưa có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 29 - 32 độ C; chiều trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 32 - 33 độ C; chiều tối và tối có lúc có mưa, mưa rào và giông, nhiệt độ từ 27 - 32 độ C.

TP.HCM sáng 25.7 trời nắng, nhiệt độ từ 27 - 32 độ C; trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ từ 31 - 32 độ C; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ từ 28 - 31 độ C.

Thời tiết Hà Nội và TP.HCM trong 2 ngày Quốc tang

Hà Nội ngày 26.7 có nắng, nhiệt độ buổi sáng từ 27 - 32 độ C, trưa và chiều từ 32 - 36 độ C, tối khoảng 28 - 32 độ C.

TP.HCM ngày 26.7 trời nắng từ sáng đến trưa và chiều, nhiệt độ 27 - 33 độ C; chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông, nhiệt độ từ 26 - 28 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, chiều tối và đêm 24.7, khu vực Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 25.7, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần. Các khu vực Đông Bắc Bộ, Tây nguyên và Đông Nam bộ có mưa rào rải rác, có nơi có giông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.