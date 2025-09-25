Bão Bualoi sắp quét qua Philippines, Campuchia lo đối phó

Vừa chịu thiệt hại do bão Ragasa, Philippines phải lo đối phó bão Bualoi ẢNH: AP

Tờ The Philippine Star ngày 25.9 đưa tin bão Bualoi (tên Philippines là Opong) mạnh lên và di chuyển theo hướng tây - tây bắc trên vùng biển Philippines, hướng đến khu vực Đông Visayas.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết vào lúc 11 giờ ngày 25.9 (giờ địa phương), tâm bão cách thị trấn Guiuan (tỉnh Đông Samar) khoảng 335 km về phía tây.

Bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc với tốc độ 25 km/giờ, kèm sức gió lên đến 110 km/giờ, giật 135 km/giờ. Vùng gió mạnh được ghi nhận trong bán kính 450 km từ tâm bão.

Pagasa dự báo mưa lớn tại các khu vực Đông Visayas và Bicol do ảnh hưởng của bão. Biển động dữ dội với sóng cao tới 6 m có thể ảnh hưởng đến vùng ven biển phía bắc và phía đông các khu vực Catanduanes và Bắc Samar, cũng như ven biển phía đông Albay và Sorsogon.

Dự báo bão Bualoi sẽ đổ bộ tại vùng Bicol của Philippines vào chiều hoặc tối 26.9, trước khi quét qua phía nam khu vực Luzon vào ngày 27.9. Dự báo bão sẽ suy yếu sau khi đổ bộ, nhưng mạnh lại khi đi vào biển Đông, hướng đến đảo Hải Nam (Trung Quốc) và Việt Nam.

Tại Campuchia, Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng ra thông báo bão Bualoi, dự báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khi gây mưa lớn tại nhiều khu vực từ ngày 26.9 đến 2.10.

Bên cạnh đó, gió mùa tây nam đang thổi qua biển Andaman, vịnh Thái Lan, lưu vực sông Mê Kông, Biển Đông và lãnh thổ Campuchia sẽ khiến hầu như khắp nơi tại Campuchia đều có giông, gió mạnh và mưa to.

Bộ này khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng, đặc biệt là những người di chuyển bằng đường bộ và đường thủy. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích tình hình thời tiết để cung cấp thêm các thông tin cập nhật trong trường hợp có thay đổi.