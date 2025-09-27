Hồ Kẻ Gỗ và 4 hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó bão số 10

Ngày 27.9, thông tin từ Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, để ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi), đơn vị này đã chủ động xả tràn điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 10 m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 20 - 120 m3/giây từ 8 giờ sáng 27.9 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ gây ra đợt mưa lớn nên đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu lên từ 20 - 120 m3/giây từ 8 giờ sáng nay.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn khác vào sáng nay, với lưu lượng từ 3 - 80 m3/giây, gồm các hồ: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã gửi thông báo cho các địa phương ở vùng hạ du, đề nghị khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, sau khi đi vào Biển Đông từ tối 26.9, bão số 10 đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ, nguy cơ rất cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 28 - 29.9. Vùng gần tâm bão có gió cấp 10 - 13, giật cấp16.

Từ ngày 27 - 29.9, dự báo Hà Tĩnh có mưa rất to, trên các sông khả năng sẽ xảy ra đợt lũ lớn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đêm qua 26.9 đến sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.