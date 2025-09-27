Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Hồ Kẻ Gỗ và 4 hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó bão số 10

Phạm Đức
Phạm Đức
27/09/2025 07:31 GMT+7

Hồ Kẻ Gỗ và 4 hồ chứa ở Hà Tĩnh được ngành chức năng chủ động xả tràn hạ thấp mực nước trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ gây ra đợt mưa lớn.

Ngày 27.9, thông tin từ Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, để ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi), đơn vị này đã chủ động xả tràn điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 10 m3/giây.

Hồ Kẻ Gỗ và 4 hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó bão số 10- Ảnh 1.

Hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 20 - 120 m3/giây từ 8 giờ sáng 27.9

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tuy nhiên, trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ gây ra đợt mưa lớn nên đơn vị quản lý hồ Kẻ Gỗ sẽ tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn Dốc Miếu lên từ 20 - 120 m3/giây từ 8 giờ sáng nay.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đồng loạt vận hành xả tràn 4 hồ chứa lớn khác vào sáng nay, với lưu lượng từ 3 - 80 m3/giây, gồm các hồ: Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi, Khe Xai.

Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã gửi thông báo cho các địa phương ở vùng hạ du, đề nghị khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, sau khi đi vào Biển Đông từ tối 26.9, bão số 10 đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ, nguy cơ rất cao bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 28 - 29.9. Vùng gần tâm bão có gió cấp 10 - 13, giật cấp16.

Từ ngày 27 - 29.9, dự báo Hà Tĩnh có mưa rất to, trên các sông khả năng sẽ xảy ra đợt lũ lớn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đêm qua 26.9 đến sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Tin liên quan

Bão số 10 vào Biển Đông, khả năng đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình

Bão số 10 vào Biển Đông, khả năng đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình

Tối nay 26.9, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông, cường độ gió cấp 11, giật cấp 14. Đây là cơn bão số 10 trên Biển Đông trong năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Tĩnh Hồ Kẻ Gỗ xả tràn đợt lũ bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận