Thời sự

Xả tràn Hồ Kẻ Gỗ vì mực nước vượt cao trình ngưỡng tràn

Phạm Đức
Phạm Đức
27/08/2025 09:58 GMT+7

Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã bắt đầu xả tràn khi lưu lượng nước vượt cao trình ngưỡng tràn. Đơn vị quản lý hồ đang điều tiết với lưu lượng 50 m3/giây để đảm bảo an toàn cho hạ du.

Thông tin từ Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 27.8, đơn vị này bắt đầu vận hành xả tràn điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu với lưu lượng 50 m3/giây.

Xả tràn Hồ Kẻ Gỗ vì mực nước vượt cao trình ngưỡng tràn- Ảnh 1.

Hồ Kẻ Gỗ đang xả tràn với lưu lượng 50 m3/giây

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Thời điểm xả tràn, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 28,05/32 m, tương đương dung tích 226,25/345 triệu m3. Thời gian kết thúc xả tràn căn cứ vào mực nước hồ và diễn biến thời tiết.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng với lưu lượng từ 100 mm - 200 mm, riêng khu vực Cẩm Xuyên (gần hồ Kẻ Gỗ) lượng mưa đo được lên tới 542 mm. 

Mưa lớn khiến lưu lượng nước đổ về hồ Kẻ Gỗ tăng nhanh, từ cao trình 25,14/32 m (ngày 23.8) lên 28,05/32 m (ngày 27.8), vượt cao trình ngưỡng tràn 1,55 m.

Xả tràn Hồ Kẻ Gỗ vì mực nước vượt cao trình ngưỡng tràn- Ảnh 2.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến lưu lượng nước đổ về hồ Kẻ Gỗ tăng nhanh

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trước tình hình này, Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã có thông báo gửi các địa phương vùng hạ du về việc sẽ xả tràn điều tiết nước khi mực nước hồ vượt cao trình ngưỡng tràn 26,5 m.

Hiện nay, nhiều hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang được vận hành xả tràn, gồm: hồ Sông Rác (xã Cẩm Lạc) xả tràn 30 m3/giây, hồ Khe Xai (xã Thạch Xuân) xả tràn 5,7 m3/giây, hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ) xả tràn 5 m3/giây, hồ Thượng Sông Trí (xã Kỳ Hoa) xả tràn 10 m3/giây, hồ Kim Sơn (xã Kỳ Hoa) xả tràn 5,18 m3/giây và hồ Đá Hàn (xã Hương Bình) xả tràn 20 m3/giây...

8 người chết và mất tích, 8.719 nhà bị tốc mái do bão số 5

8 người chết và mất tích, 8.719 nhà bị tốc mái do bão số 5

Theo báo cáo ban đầu của Bộ NN-MT, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 34 người bị thương.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
