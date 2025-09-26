Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10 vào Biển Đông, khả năng đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình

Phan Hậu
Phan Hậu
26/09/2025 21:15 GMT+7

Tối nay 26.9, bão Buloi đã đi vào Biển Đông, cường độ gió cấp 11, giật cấp 14. Đây là cơn bão số 10 trên Biển Đông trong năm nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tối nay 26.9, bão Bualoi đã tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. 

Lúc 19 giờ, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc và 119,8 độ kinh đông, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Bão số 10 vào Biển Đông, khả năng đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của cơn bão số 10

ẢNH:VNDMS

Dự báo 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc. Khoảng trưa và chiều mai 27.9 di chuyển vào khu vực đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. Đến sáng 28.9, bão số 10 di chuyển vào khu vực biển Nghệ An - TP.Huế.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió cấp 6 - 7, tăng lên 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Dự báo từ tối mai 27.9, vùng biển Thanh Hoá - Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển 3 - 5 m. Đến gần sáng 28.9, gió mạnh lên cấp 8 - 9, gần tâm bão gió mạnh cấp 10 - 13, giật 16, sóng 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 28.9, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh. Theo đó, tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển nói trên chịu tác động của giông lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 10 gây mưa lớn diện rộng

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 di chuyển rất nhanh, tốc độ khoảng 30 - 35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình của các cơn bão trước đây. 

Do có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, bão số 10 có thể gây ra nhiều loại hình thiên tai nguy hiểm, như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo trong khoảng đêm 28.9, bão số 10 có khả năng di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình, cường độ cấp 10 - 12, giật cấp 14. 

Khu vực đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa lớn diện rộng trong ngày 28 - 30.9

