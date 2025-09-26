Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn từ Việt Nam lan sang thượng Lào

Phan Hậu
Phan Hậu
26/09/2025 16:28 GMT+7

Cơn bão Bualoi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh 30 - 40 km/giờ. Dự báo đêm nay 26.9 đi vào Biển Đông thành bão số 10 và sẽ gây ra đợt mưa lớn ở đất liền Việt Nam và lan rộng sang thượng Lào.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay 26.9, bão Bualoi đang ở vị trí khoảng 12,5 độ vĩ bắc và 121,3 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Vùng gần tâm bão, cường độ cấp 11, tương đương tốc độ gió từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc.

Bão Bualoi (bão số 10) gây mưa lớn từ Việt Nam lan sang thượng Lào- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Bualoi

ẢNH: VNDMS

Chia sẻ tại cuộc họp ứng phó bão Bualoi chiều 26.9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Bualoi đang di chuyển rất nhanh, tốc độ gấp đôi so với các cơn bão khác, từ 30 - 40 km/giờ.

Dự báo vùng tác động bão Bualoi trên biển, ông Khiêm cho biết khu vực phía bắc Biển Đông (đặc khu Hoàng Sa), giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 13, giật cấp 16. 

Sóng biển cao trên 7 - 9 m, biển động dữ dội. Vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ, khu vực biển Quảng Trị - Quảng Ngãi từ tối 27.9 có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 15.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông có sóng cao 6 - 8 m, vùng gần tâm bão sóng biển cao 8 - 10 m. Khu vực ngoài khơi nam vịnh Bắc bộ và QuảngTrị - Quảng Ngãi sóng cao 3 - 5 m, gần tâm bão sóng cao 5 - 7 m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Hưng Yên - Quảng Ngãi sóng cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão 4 - 6 m. 

Dự báo sóng lớn trong ngày 28.9. Do tác động của bão, ven biển bắc Trung bộ có nước dâng bão 1 - 1,8 m nguy cơ cao ngập lụt do nước dâng bão kết hợp với sóng lớn.

Bão Bualoi gây mưa rất lớn

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, đang có 3 kịch bản dự báo bão Bualoi sẽ đổ bộ vào Bắc bộ, bắc Trung bộ và trung Trung bộ. Đặc biệt, hoàn lưu cơn bão này sẽ gây ra đợt mưa rất lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị.

"Theo kịch bản dự báo như hiện nay, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn trong ngày 28 - 30.9, sau đó vùng mưa này có thể mở rộng sang khu vực thượng Lào", ông Khiêm nói.

Mưa lớn trong cơn bão Bualoi (bão số 10) sẽ khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, Thanh Hóa - Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

