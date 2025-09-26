Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão Bualoi mạnh cấp 11 đang hướng vào Biển Đông

Phan Hậu
Phan Hậu
26/09/2025 09:04 GMT+7

Bão Bualoi mạnh cấp 11 và đang hướng vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 10 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ ngày 26.9, vị trí tâm bão Bualoi ở vào khoảng 12,2 độ vĩ bắc và 123,3 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Bão Bualoi mạnh cấp 11, đang hướng vào Biển Đông- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Bualoi

ẢNH:NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tương đương tốc độ gió từ 103 - 117 km/giờ, giật cấp 14. Bão Bualoi đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo trong đêm nay 26.9, bão Bualoi sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Đến 7 giờ ngày mai 27.9, tâm bão Bualoi ở vị trí 14,5 độ vĩ bắc và 116,6 độ kinh đông, cường độ bão mạnh cấp 11 - cấp 12. Vùng biển nguy hiểm là từ 11,5 - 11,7 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. 

Dự báo đến 7 giờ ngày 28.9, bão Bualoi mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. 

Ragasa với Bualoi: Bão nào mạnh hơn?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão Bualoi, từ chiều 26.9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9.

Vùng gần tâm bão Bualoi đi qua, gió mạnh cấp 10 - cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong chiều nay 26.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì họp với các bộ, ngành bàn giải pháp ứng phó bão Buaoloi (bão số 10).

