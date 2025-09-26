Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão Bualoi liên tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh hướng vào miền Trung
Video Thời sự

Bão Bualoi liên tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh hướng vào miền Trung

TT Phát triển Nội dung số
26/09/2025 09:43 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày 26.9.2025, tâm bão Bualoi ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103–117 km/giờ), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo trong đêm nay 26.9, bão Bualoi sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Bão Bualoi liên tục tăng cấp, di chuyển rất nhanh hướng vào miền Trung

Đến 7 giờ ngày mai 27.9, tâm bão Bualoi ở vị trí 14,5 độ vĩ bắc và 116,6 độ kinh đông, cường độ bão mạnh cấp 11 - cấp 12. Vùng biển nguy hiểm là từ 11,5 - 11,7 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. 

Dự báo đến 7 giờ ngày 28.9, bão Bualoi mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão Bualoi, từ chiều 26.9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9.

Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, còn Ragasa có nghĩa là gì

Vùng gần tâm bão Bualoi đi qua, gió mạnh cấp 10 - cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7 mét, biển động dữ dội.

Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Xem thêm bình luận