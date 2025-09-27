Ứng phó bão số 10: Lực lượng quân đội ở Quảng Trị gặt lúa giúp dân

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (bão Bualoi), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng loạt các biện pháp ứng phó khẩn trương. Ngay từ sáng 27.9, sau khi có chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị, toàn bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc đã quán triệt tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ trước khi bão đổ bộ.

Bộ đội biên phòng Quảng Trị kiểm tra khu vực neo đậu tránh trú bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Đồn biên phòng Ròn triển khai 2 tổ và chỉ đạo 2 trạm nắm tình hình,tuyên truyền,kêu gọi tàu thuyền tránh trú phòng chống cơn bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, các đơn vị quân đội trên địa bàn được lệnh duy trì 100% quân số trực; tổ chức rà soát, kiểm tra, di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, doanh trại, kho tàng, vũ khí và trang bị kỹ thuật.

Lực lượng dân quân dầm mưa gặt lúa giúp nông dân ẢNH: THANH LỘC

Dù thời tiết xấu nhưng công việc gặt lúa vẫn diễn ra để kịp "chạy" bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Đáng chú ý, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống đồng giúp nông dân khẩn trương thu hoạch lúa "chạy" bão. Tại xã Vĩnh Hoàng, 30 dân quân thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đã cùng nông dân gặt lúa trong điều kiện thời tiết xấu, giúp giảm thiểu thiệt hại về nông sản.

Lực lượng biên phòng cũng đang bám địa bàn, triển khai nhiều tổ công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn. Tại Đồn biên phòng Ròn, các trạm kiểm soát được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, liên tục thông tin, nhắc nhở ngư dân không ra khơi trong thời điểm nguy hiểm.

Cán bộ, nhân viên Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Quảng Ninh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) chuẩn bị phòng chống bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ đã được quán triệt tinh thần trách nhiệm, kịp thời tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tất cả phương án đã được luyện tập, điều chỉnh, bảo đảm triển khai hiệu quả trong thực tế.

Trong khi đó, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay hiện đơn vị trên tuyến biên giới triển khai 75 tổ/305 cán bộ, chiến sĩ bám nắm tình hình địa bàn, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Lực lượng biên phòng cũng phối hợp với chính quyền xã Đakrông khảo sát có 11 điểm có nguy cơ sạt lở với 130 hộ/759 khẩu, 10 điểm có nguy cơ ngập lụt với 173 hộ/778 khẩu; có phương án di dời nhân dân và tài sản đến 13 điểm nhà văn hóa, 20 điểm trường nằm trong khu vực an toàn.

Quảng Trị đang dồn sức "chạy đua" với thời gian, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.