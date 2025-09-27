Dự báo bão số 10 đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị trong đêm 28.9

Cập nhật tin mới nhất bão số 10 (bão Bualoi), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7 giờ sáng nay 27.9, tâm bão ở vị trí khoảng 14,1 độ vĩ bắc, 115,8 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12, tương đương tốc độ gió từ 103 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 35 km/giờ.

Dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ từ Nghệ An - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển vào Biển Đông các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị. Dự kiến thời gian đổ bộ khoảng đêm 28.9, tuy nhiên cường độ của bão khi ảnh hưởng đến nước ta được các trung tâm dự báo khác nhau.

Dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định đêm 28.9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị, cường độ bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo của khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định đêm 28.9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ nhận định đêm 28.9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13 (gió của Mỹ là gió đo 1 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15).

Dự báo bằng công nghệ mới AI, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phối hợp với Weather New và Google, nhận định đêm 28.9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10 - 12, giật cấp 14.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng sáng 28.9, bão số 10 sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung. Khoảng tối đến đêm 28.9, bão đổ bộ vào đất liền Nghệ An - bắc Quảng Trị. Theo đó, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc bộ, các tỉnh Bắc Trung bộ từ Thanh Hóa - TP.Huế.

Bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (bão Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh với gió mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12 ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng bão số 10, từ chiều tối 27.9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Đặc biệt, từ gần sáng 28.9, gió bão tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5 - 7 m, biển động dữ dội. Sóng biển, gió mạnh có sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Đối với khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng 28.9, gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Dự báo trong tối và đêm 28.9, vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình - Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1 - 2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ 1,5 - 2 m, nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão số 10 (bão Bualoi) cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy...