Bão số 10 mạnh cấp 12, Thủ tướng yêu cầu 7 bộ, 14 tỉnh ứng phó

Dự báo thời tiết ngày 27.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 10 (bão Bualoi) trên Biển Đông đã mạnh lên đầu cấp 12, giật cấp 15. Lúc 4 giờ cùng ngày, tâm bão ở vị trí vào khoảng 14 độ vĩ bắc và 116,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông nam.

Dự báo cơn bão số 10 (bão Bualoi) có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình

ẢNH: NCHMF

Hiện nay, bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ rất nhanh từ 35 - 40 km/giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai 28.9, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía đông. Cường bộ bão số 10 có khả năng mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 10 (bão Bualoi) là cơn bão di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo, bão số 10 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Do ảnh hưởng bão số 10, vùng biển bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8 - 9, gần tâm bão gió mạnh cấp 10 - 13, giật 16. Sóng biển cao 6 -10 m, biển động dữ dội.

Dự báo từ chiều tối 27.9, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6 - 7, giật 8 - 9; gần sáng 28.9, gió mạnh tăng lên cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 13, giật 16. Sóng biển cao từ 5 - 7 m, biển động dữ dội. •

Dự báo từ gần sáng 28.9, bắc vịnh Bắc bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão cao từ 1 - 2 m ở ven biển từ Ninh Bình - Hà Tĩnh, riêng Thanh Hóa - Nghệ An cao 1,5 - 2 m; nguy cơ ngập tuyến đê, đường ven biển, phá hủy lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Ứng phó bão số 10 ở mức cao nhất

Tối 26.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo 7 bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và 14 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu tập trung ứng phó bão số 10 (bão Bualoi).

Công điện nhấn mạnh, bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực bắc Trung bộ và Bắc bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 (bão Bualoi) sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ do bão, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó bão, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.