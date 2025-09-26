Bão Bualoi rất mạnh, đi nhanh, phải ứng phó sớm hơn

Dự báo bão Bualoi đổ bộ đất liền ngày 29.9

Chiều 26.9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì họp với các bộ để bàn giải pháp ứng phó với cơn bão Bualoi, trong đêm nay sẽ đi vào Biển Đông, là cơn bão số 10 trong năm nay.

Bão Bualoi được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh bắc Trung bộ ẢNH: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khi đi vào Biển Đông, bão Bualoi sẽ có nhiều yếu tố để tiếp tục mạnh lên như: nhiệt độ nước biển cao, độ ẩm lớn, độ đứt gió trên cao ở mức thấp, không đủ tác động để bão suy yếu đi. Trên Biển Đông, bão Bualoi có thể đạt cường độ bão mạnh nhất có thể đạt cấp 13.

Không giống như bão số 9 khi đi vào đất liền Trung Quốc chịu tác động ma sát địa hình, tác động của không khí lạnh nên cấu trúc bão bị phá vỡ, suy yếu nhanh, bão Bualoi chưa ghi nhận các yếu tố làm bão suy yếu. Bão càng vào gần đất liền càng tăng cấp, mạnh lên.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, đến sáng nay, phần lớn các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định nhiều khả năng bão Bualoi sẽ đi vào khu vực bắc Trung bộ Việt Nam, dự báo thời gian đổ bộ là ngày 29.9.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn cho biết, Bộ Quốc phòng đã có chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó bão, sẵn sàng phương án thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại Quân khu 4.

Bão Bualoi lao nhanh vào Biển Đông, TP.HCM chủ động ứng phó

Cấm biển sớm, ứng phó nhanh hơn

Chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 10 được dự báo là cơn bão rất mạnh, di chuyển với tốc độ rất nhanh nên công tác chuẩn bị ứng phó phải diễn ra nhanh hơn, sớm hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu công tác ứng phó bão Bualoi cần phải nhanh hơn, sớm hơn ẢNH: VÂN HÀ

Đặc biệt, dự báo vùng chịu tác động của gió bão, mưa lớn rất rộng. Điều đáng lo ngại hiện nay là cơn bão số 9 tác động đến Việt Nam không đáng kể nên người dân dễ nảy sinh tâm lý lơ là, chủ quan. Trong khi đó, cơn bão số 10 sẽ nguy hiểm hơn bão số 9 rất nhiều khi tác động trực tiếp đến đất liền nước ta, không có yếu tố tác động để suy yếu nhanh như bão số 9.

Ngoài ra, khu vực dự báo bão số 10 đổ bộ là những địa phương từng chịu nhiều tổn thương, từ cơn bão số 3 đến nay vẫn chưa khắc phục xong, nếu tiếp tục có bão mạnh, mưa lớn thiệt hại sẽ rất lớn.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các cơ quan chức năng, các bộ ngành bám sát thông tin dự báo, nhắc nhở, hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó, đặc biệt là kêu gọi tàu thuyền trên biển di chuyển tránh bão, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, đề nghị sớm xây dựng phương án di dân tránh bão.

"Ở những cơn bão trước thường cấm biển trước 24 giờ nhưng bão số 10 rất mạnh và đi nhanh, các địa phương có thể cấm biển trước 48 giờ. Bão đổ bộ đúng vào ngày đầu tuần nên các địa phương xem xét, tính toán phương án cho học sinh nghỉ học tránh bão", ông Hiệp nói.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với các doanh nghiệp viễn thông, có phương án đảm bảo thông tin liên lạc khi bão đổ bộ, không để lặp lại tình trạng bão vào đất liền, thông tin liên lạc bị cắt đứt gây khó khăn cho công tác điều hành, chỉ đạo.